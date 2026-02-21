Украина впервые за 16 лет осталась без медалей зимней Олимпиады

В последний раз аналогичный результат был на Олимпийских играх-2010 в Ванкувере.

Спортсмены сборной Украины без медалей завершили выступление на зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

Главными надеждами на олимпийские награды были фристайлисты, ведь именно в этом виде на двух предыдущих Олимпиадах золото и серебро для Украины завоевал Александр Абраменко. Однако прыжки у лыжных акробатов в Италии не сложились.

Также шансы побороться за олимпийскую медаль были у скелетониста Владислава Гераскевича, однако МОК дисквалифицировал украинца из-за того, что на тренировочных заездах он носил «шлем памяти» с фото спортсменов, убитых Россией.

Кроме того, украинские биатлонисты не смогли навязать борьбу в своих гонках.

Таким образом, сборная Украины завершила зимнюю Олимпиаду без медалей впервые за 16 лет и в третий раз в истории. В прошлый раз аналогичный результат был на Играх-2010 в Ванкувере, а ранее — в Солт-Лейк-Сити-2002. В Сочи-2014 украинцы завоевали две медали, а в Пхенчхане-2018 и Пекине-2022 — по одной.

