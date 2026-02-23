Смертельний «хромінг»: як вірусний тренд із TikTok забирає життя дітей

Челендж із вдиханням випарів побутової хімії подають як жарт, хоча його наслідки можуть бути фатальними.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Великій Британії розслідують смерть 11-річного Томмі-Лі Біллінгтона, який, за повідомленням The Sun, помер після участі у небезпечному тренді з TikTok — так званому «хромінгу». Хлопчик перебував на ночівлі у друзів і, за версією родини, спробував вдихнути пари хімічних речовин, що поширюються серед підлітків як «челендж». Поліція з’ясовує обставини трагедії.

Мати дитини публічно звернулася до батьків із закликом контролювати, який контент споживають їхні діти у соцмережах. За її словами, експеримент, що виглядав як гра, коштував життя.

Що таке «хромінг»

Практика вдихання побутових випарів відома десятиліттями під назвою «хаффінг». Проте саме соцмережі, зокрема TikTok, знову зробили її популярною серед дітей та підлітків.

«Хромінг» передбачає вдихання парів хімічних речовин для короткочасного відчуття ейфорії. Зазвичай використовують легкодоступні засоби:

перманентні маркери

аерозольні дезодоранти

засоби для очищення техніки

лак для нігтів

фарби та розчинники

газ із балончиків для збитих вершків

Небезпека — у видимій буденності цих речей: вони легально продаються і не асоціюються з наркотиками, тому ризик часто недооцінюють.

Мільйони переглядів — і прихована загроза

На конференції American Academy of Pediatrics у 2024 році представили дані: лише 109 відео з хештегами, пов’язаними з «хромінгом», зібрали понад 25 мільйонів переглядів у TikTok.

Близько 39% такого контенту створюють самі діти. Більшість роликів подані у форматі жартів або мемів, що формує хибне сприйняття — небезпечна практика виглядає як безпечна розвага.

Дослідники наголошують: гумористичний формат нормалізує ризиковану поведінку, знижуючи відчуття небезпеки.

Чому це смертельно

Лікарі попереджають: навіть одноразове вдихання токсичних парів може спричинити так званий синдром раптової смерті — зупинку серця без попередніх симптомів.

Серед можливих наслідків:

запаморочення та втрата свідомості

судоми

ураження мозку

пошкодження серця, печінки і легень

задуха або раптова смерть

Механізм простий і небезпечний: токсичні речовини порушують серцевий ритм та роботу центральної нервової системи. Організм дитини особливо вразливий до таких впливів.

Що можуть зробити дорослі

Фахівці з підліткового здоров’я радять не залякувати, а пояснювати. Найефективнішою профілактикою називають відкритий діалог.

Батькам рекомендують:

прямо пояснювати, що «хромінг» — це форма токсичного отруєння, а не челендж

наголошувати, що смерть можлива навіть після першої спроби

навчати дітей критично оцінювати вірусний контент

звертати увагу на різкі зміни поведінки або запах хімікатів

зберігати аерозолі та розчинники поза вільним доступом

Експерти підкреслюють: підлітки рідше ризикують, коли чітко розуміють наслідки. Вірусність не означає безпечність — і саме це дорослі мають донести до дітей першими.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.