Грався з гранатою, яка здетонувала: на Хмельниччині загинув 10-річний хлопчик

Вибух стався у житловому будинку на Дунаєвеччині: мати дитини госпіталізована, поліція відкрила провадження.

У селі Мала Кужелівка Дунаєвецької громади стався вибух у житловому будинку. Внаслідок інциденту загинув 10-річний хлопчик, його 45-річна мати зазнала травм. Про це повідомляє поліція Хмельницької області.

За попередніми даними, ввечері 22 лютого близько 21:45 у одній із кімнат будинку перебували жінка та її син. Попередньо встановлено, що хлопчик грався гранатою, яка вибухнула.

На місце події оперативно прибули бригада екстреної медичної допомоги, слідчо-оперативна група поліції, криміналісти, вибухотехніки та кінолог.

Медики провели реанімаційні заходи, однак врятувати дитину не вдалося — отримані травми виявилися несумісними з життям.

Постраждалу жінку госпіталізували до травматологічного відділення Дунаєвецької багатопрофільної лікарні.

Правоохоронці обстежили будинок і прилеглу територію на наявність інших небезпечних предметів. Рештки боєприпасу вилучили та скерували на експертне дослідження.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Розслідування триває.

