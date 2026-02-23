Играл с гранатой, которая сдетонировала: в Хмельницкой области погиб 10-летний мальчик

В селе Мала Кужеливка Дунаевецкой громады произошел взрыв в жилом доме. В результате инцидента погиб 10-летний мальчик, его 45-летняя мать получила травмы. Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.

По предварительным данным, вечером 22 февраля около 21:45 в одной из комнат дома находились женщина и ее сын. Предварительно установлено, что мальчик играл с гранатой, которая взорвалась.

На место происшествия оперативно прибыли бригада экстренной медицинской помощи, следственно-оперативная группа полиции, криминалисты, взрывотехники и кинолог.

Медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось — полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Пострадавшую женщину госпитализировали в травматологическое отделение Дунаевецкой многопрофильной больницы.

Правоохранители обследовали дом и прилегающую территорию на наличие других опасных предметов. Остатки боеприпаса изъяли и направили на экспертное исследование.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 и ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.