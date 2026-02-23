  1. В Украине

Играл с гранатой, которая сдетонировала: в Хмельницкой области погиб 10-летний мальчик

23:12, 23 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Взрыв произошел в жилом доме на Дунаевеччине: мать ребенка госпитализирована, полиция открыла производство.
Играл с гранатой, которая сдетонировала: в Хмельницкой области погиб 10-летний мальчик
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В селе Мала Кужеливка Дунаевецкой громады произошел взрыв в жилом доме. В результате инцидента погиб 10-летний мальчик, его 45-летняя мать получила травмы. Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По предварительным данным, вечером 22 февраля около 21:45 в одной из комнат дома находились женщина и ее сын. Предварительно установлено, что мальчик играл с гранатой, которая взорвалась.

На место происшествия оперативно прибыли бригада экстренной медицинской помощи, следственно-оперативная группа полиции, криминалисты, взрывотехники и кинолог.

Медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось — полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Пострадавшую женщину госпитализировали в травматологическое отделение Дунаевецкой многопрофильной больницы.

Правоохранители обследовали дом и прилегающую территорию на наличие других опасных предметов. Остатки боеприпаса изъяли и направили на экспертное исследование.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 и ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция дети Хмельницкий граната боеприпасы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Определение следственного судьи не возобновляет досудебное расследование автоматически: КУС ВС отступил от позиции прошлых лет

КУС подчеркнул: решение о возобновлении досудебного расследования принадлежит исключительно стороне обвинения.

Суд сможет предоставлять до шести месяцев для примирения супругов: как изменится процесс расторжения брака

Проект нового Гражданского кодекса Украины изменяет подход к расторжению брака и детализирует механизм примирения супругов.

Франция закрепила тайну консультаций корпоративных юристов: решение Конституционного совета

Конституционный совет Франции подтвердил законность режима конфиденциальности юридических консультаций компаний, подчеркнув необходимость эффективного судебного контроля.

Работодателям хотят разрешить увольнение работников «задним числом»

Инициатива предусматривает упрощение трудовых процедур для работодателей в зонах боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Лес без статуса: апелляция в Виннице обязала городской совет вернуться к земельному решению

Суд признал противоправной отказ вынести на сессию вопрос о самозалесенных участках.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]