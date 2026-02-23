Підтоплення через потепління і ризик спалахів інфекцій: для громадян оголосили попередження

Громадян попередили про ризики підтоплень через потепління.

В Івано-Франківській області через різке підвищення температури повітря можливе інтенсивне танення снігу. Це може призвести до підвищення рівня води в річках і підтоплення присадибних ділянок, житлових будинків, а також індивідуальних і громадських колодязів.

У Держпродспоживслужбі застерігають, що підтоплення та забруднення джерел нецентралізованого водопостачання, господарських дворів, вигрібних ям, надвірних вбиралень і гноєсховищ створює ризик спалахів інфекційних захворювань, пов’язаних із водним фактором передачі.

Що рекомендують фахівці

З метою недопущення епідемічних ускладнень жителям області радять:

не використовувати для пиття, приготування їжі та господарських потреб воду із забруднених джерел;

споживати воду з централізованих систем водопостачання або фасовану питну воду;

дотримуватися правил особистої гігієни, зокрема ретельно мити руки з милом після відвідування вбиральні та перед приготуванням чи вживанням їжі;

не використовувати підтоплені харчові продукти;

ретельно мити овочі та фрукти, що зберігалися в підвалах, обдавати їх окропом і піддавати термічній обробці.

Дії після сходу води

Після зниження рівня води необхідно:

очистити колодязі від намулу та сміття;

відкачати воду;

провести дезінфекцію стінок колодязя та знезараження води.

Вживати воду з підтоплених колодязів дозволяється лише після лабораторних досліджень, які підтвердять її якість і безпечність.

Крім того, підтоплені житлові та громадські будівлі, а також підвальні приміщення слід очистити від намулу й сміття та провести їхню дезінфекцію. У разі переповнення індивідуальних вигребів і надвірних вбиралень їх потрібно очистити та обробити дезінфекційними засобами.

