Підтоплення через потепління і ризик спалахів інфекцій: для громадян оголосили попередження
В Івано-Франківській області через різке підвищення температури повітря можливе інтенсивне танення снігу. Це може призвести до підвищення рівня води в річках і підтоплення присадибних ділянок, житлових будинків, а також індивідуальних і громадських колодязів.
У Держпродспоживслужбі застерігають, що підтоплення та забруднення джерел нецентралізованого водопостачання, господарських дворів, вигрібних ям, надвірних вбиралень і гноєсховищ створює ризик спалахів інфекційних захворювань, пов’язаних із водним фактором передачі.
Що рекомендують фахівці
З метою недопущення епідемічних ускладнень жителям області радять:
- не використовувати для пиття, приготування їжі та господарських потреб воду із забруднених джерел;
- споживати воду з централізованих систем водопостачання або фасовану питну воду;
- дотримуватися правил особистої гігієни, зокрема ретельно мити руки з милом після відвідування вбиральні та перед приготуванням чи вживанням їжі;
- не використовувати підтоплені харчові продукти;
- ретельно мити овочі та фрукти, що зберігалися в підвалах, обдавати їх окропом і піддавати термічній обробці.
Дії після сходу води
Після зниження рівня води необхідно:
- очистити колодязі від намулу та сміття;
- відкачати воду;
- провести дезінфекцію стінок колодязя та знезараження води.
Вживати воду з підтоплених колодязів дозволяється лише після лабораторних досліджень, які підтвердять її якість і безпечність.
Крім того, підтоплені житлові та громадські будівлі, а також підвальні приміщення слід очистити від намулу й сміття та провести їхню дезінфекцію. У разі переповнення індивідуальних вигребів і надвірних вбиралень їх потрібно очистити та обробити дезінфекційними засобами.
