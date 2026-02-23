Подтопления из-за потепления и риск вспышек инфекций: для граждан объявили предупреждение

Граждан предупредили о рисках подтоплений из-за потепления.

В Ивано-Франковской области из-за резкого повышения температуры воздуха возможно интенсивное таяние снега. Это может привести к повышению уровня воды в реках и подтоплению приусадебных участков, жилых домов, а также индивидуальных и общественных колодцев.

В Госпродпотребслужбе предупреждают, что подтопление и загрязнение источников нецентрализованного водоснабжения, хозяйственных дворов, выгребных ям, надворных туалетов и навозохранилищ создает риск вспышек инфекционных заболеваний, связанных с водным фактором передачи.

Что рекомендуют специалисты

С целью недопущения эпидемических осложнений жителям области советуют:

не использовать для питья, приготовления пищи и хозяйственных нужд воду из загрязненных источников;

• употреблять воду из централизованных систем водоснабжения либо фасованную питьевую воду;

• соблюдать правила личной гигиены, в частности тщательно мыть руки с мылом после посещения туалета и перед приготовлением или приемом пищи;

• не использовать подтопленные пищевые продукты;

• тщательно мыть овощи и фрукты, хранившиеся в подвалах, обдавать их кипятком и подвергать термической обработке.

Действия после схода воды

После снижения уровня воды необходимо:

очистить колодцы от ила и мусора;

• откачать воду;

• провести дезинфекцию стенок колодца и обеззараживание воды.

Употреблять воду из подтопленных колодцев разрешается только после лабораторных исследований, подтверждающих ее качество и безопасность.

Кроме того, подтопленные жилые и общественные здания, а также подвальные помещения следует очистить от ила и мусора и провести их дезинфекцию. В случае переполнения индивидуальных выгребов и надворных туалетов их необходимо очистить и обработать дезинфицирующими средствами.

