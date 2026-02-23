Подтопления из-за потепления и риск вспышек инфекций: для граждан объявили предупреждение
В Ивано-Франковской области из-за резкого повышения температуры воздуха возможно интенсивное таяние снега. Это может привести к повышению уровня воды в реках и подтоплению приусадебных участков, жилых домов, а также индивидуальных и общественных колодцев.
В Госпродпотребслужбе предупреждают, что подтопление и загрязнение источников нецентрализованного водоснабжения, хозяйственных дворов, выгребных ям, надворных туалетов и навозохранилищ создает риск вспышек инфекционных заболеваний, связанных с водным фактором передачи.
Что рекомендуют специалисты
С целью недопущения эпидемических осложнений жителям области советуют:
- не использовать для питья, приготовления пищи и хозяйственных нужд воду из загрязненных источников;
• употреблять воду из централизованных систем водоснабжения либо фасованную питьевую воду;
• соблюдать правила личной гигиены, в частности тщательно мыть руки с мылом после посещения туалета и перед приготовлением или приемом пищи;
• не использовать подтопленные пищевые продукты;
• тщательно мыть овощи и фрукты, хранившиеся в подвалах, обдавать их кипятком и подвергать термической обработке.
Действия после схода воды
После снижения уровня воды необходимо:
- очистить колодцы от ила и мусора;
• откачать воду;
• провести дезинфекцию стенок колодца и обеззараживание воды.
Употреблять воду из подтопленных колодцев разрешается только после лабораторных исследований, подтверждающих ее качество и безопасность.
Кроме того, подтопленные жилые и общественные здания, а также подвальные помещения следует очистить от ила и мусора и провести их дезинфекцию. В случае переполнения индивидуальных выгребов и надворных туалетов их необходимо очистить и обработать дезинфицирующими средствами.
