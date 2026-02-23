Можливе припинення поставок електроенергії зі Словаччини не вплине на Україну – Укренерго

В компанії запевняють, що аварійна допомога Словаччини надходила рідко і в обмеженому обсязі.

НЕК «Укренерго» повідомляє, що можливе припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини не позначиться на стабільності об’єднаної енергосистеми України. Останній раз Україна зверталася за такою допомогою понад місяць тому, і поставки були дуже обмеженими та нетривалими.

Офіційних документів про одностороннє припинення дії договору зі словацьким системним оператором SEPS наразі не надходило. Відносини між НЕК «Укренерго» та SEPS регулюються правилами ENTSO-E, де обидва оператори є повноправними членами.

«Наразі між НЕК «Укренерго» і SEPS укладено договір щодо надання/отримання аварійної допомоги з/до ОЕС України до/з ЕС Словаччини. Крім того, НЕК «Укренерго» 23.02.2026 року отримала лист від оператора системи передачі Словаччини про перегляд умов оплати за діючим договором про постачання аварійної допомоги. Аналіз пропозиції словацької сторони буде виконано в найкоротші терміни», – зазначили в Укренерго.

Як раніше повідомлялося, Роберт Фіцо пригрозив зупинити поставки електроенергії в Україну.

