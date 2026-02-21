Роберт Фіцо пригрозив зупинити поставки електроенергії в Україну

Роберт Фіцо заявив, якщо Україна не відновить постачання нафти, то Словаччина зупинить поставки електроенергії.

Словаччина може припинити аварійні постачання електроенергії в Україну. Про це заявив словацький прем'єр Роберт Фіцо на своїй сторінці у Facebook.

Він пригрозив таким кроком у разі, якщо Україна не відновить транзит російської нафти через свою території до Словаччини.

«Якщо в понеділок (23 лютого, - ред) український президент не відновить поставки нафти до Словаччини, того ж дня я попрошу словацькі компанії припинити постачання Україні аварійної електроенергії», - заявив Фіцо.

За словами прем’єра, лише за січень 2026 року обсяг аварійних поставок електрики в Україну був удвічі більшим, ніж за весь 2025 рік.

Також Фіцо нагадав, що в 2025 році Україна також зупинила транзит газу з РФ своєю територією, що, за його оцінкою, завдало Словаччині збитків у 500 млн євро щороку. Нинішнє припинення прокачки нафти створює додаткові економічні труднощі, додав він.

