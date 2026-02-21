Роберт Фицо пригрозил остановить поставки электроэнергии в Украину

Роберт Фицо заявил, что если Украина не восстановит поставки нефти, то Словакия остановит поставки электроэнергии.

Словакия может прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину. Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо на своей странице в Facebook.

Он пригрозил таким шагом в случае, если Украина не возобновит транзит российской нефти через свою территорию в Словакию.

«Если в понедельник (23 февраля, — ред.) украинский президент не восстановит поставки нефти в Словакию, в тот же день я попрошу словацкие компании прекратить поставки Украине аварийной электроэнергии», — заявил Фицо.

По словам премьера, только за январь 2026 года объем аварийных поставок электроэнергии в Украину был вдвое больше, чем за весь 2025 год.

Также Фицо напомнил, что в 2025 году Украина остановила транзит газа из РФ через свою территорию, что, по его оценке, нанесло Словакии ущерб в 500 млн евро ежегодно. Нынешнее прекращение прокачки нефти создает дополнительные экономические трудности, добавил он.

