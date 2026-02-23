  1. В Украине

Возможное прекращение поставок электроэнергии из Словакии не повлияет на Украину – Укрэнерго

21:01, 23 февраля 2026
В компании уверяют, что аварийная помощь Словакии поступала редко и в ограниченном объеме.
Возможное прекращение поставок электроэнергии из Словакии не повлияет на Украину – Укрэнерго
НЭК «Укрэнерго» сообщает, что возможное прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии не повлияет на стабильность объединенной энергосистемы Украины. Последний раз Украина обращалась за такой помощью более месяца назад, и поставки были очень ограниченными и непродолжительными.

Официальных документов об одностороннем прекращении действия договора со словацким системным оператором SEPS пока не поступало. Отношения между НЭК «Укрэнерго» и SEPS регулируются правилами ENTSO-E, где оба оператора являются полноправными членами.

«В настоящее время между НЭК «Укрэнерго» и SEPS заключен договор о предоставлении/получении аварийной помощи из/в ОЭС Украины в/из ЕС Словакии. Кроме того, НЭК «Укрэнерго» 23.02.2026 года получила письмо от оператора системы передачи Словакии о пересмотре условий оплаты по действующему договору о поставке аварийной помощи. Анализ предложения словацкой стороны будет выполнен в кратчайшие сроки», – отметили в Укрэнерго.

Как ранее сообщалось, Роберт Фицо пригрозил остановить поставки электроэнергии в Украину.

