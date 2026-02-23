Суд у Києві виніс вирок за смертельну ДТП: рідним загиблих виплатять 5,3 млн грн компенсації

У Києві оголосили вирок 22-річній киянці за смертельну ДТП на Старокиївській.

У Києві суд виніс вирок 22-річній мешканці столиці, яку визнано винною у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди в стані алкогольного сп’яніння, що призвела до загибелі двох людей.

Аварія сталася у листопаді 2023 року на вулиці Старокиївській. Обвинувачена, якій на момент ДТП було 20 років, керувала автомобілем Audi у нетверезому стані. Вона виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулася з автомобілем Toyota. Унаслідок зіткнення загинули 40-річний водій та 39-річний пасажир Toyota.

Слідством встановлено, що за кілька хвилин до аварії автомобілем керував знайомий жінки, який під час ДТП перебував на пасажирському сидінні.

Крім того, за рішеннями судів і чоловік, і жінка були позбавлені права керувати транспортними засобами через притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Суд призначив жінці покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 10 років.

Її знайомого засуджено до 4 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки.

Також суд зобов’язав обвинувачену відшкодувати рідним загиблих 5,3 млн гривень моральної шкоди.

