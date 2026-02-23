  1. В Україні

Суд у Києві виніс вирок за смертельну ДТП: рідним загиблих виплатять 5,3 млн грн компенсації

22:18, 23 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Києві оголосили вирок 22-річній киянці за смертельну ДТП на Старокиївській.
Суд у Києві виніс вирок за смертельну ДТП: рідним загиблих виплатять 5,3 млн грн компенсації
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві суд виніс вирок 22-річній мешканці столиці, яку визнано винною у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди в стані алкогольного сп’яніння, що призвела до загибелі двох людей.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Аварія сталася у листопаді 2023 року на вулиці Старокиївській. Обвинувачена, якій на момент ДТП було 20 років, керувала автомобілем Audi у нетверезому стані. Вона виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулася з автомобілем Toyota. Унаслідок зіткнення загинули 40-річний водій та 39-річний пасажир Toyota.

Слідством встановлено, що за кілька хвилин до аварії автомобілем керував знайомий жінки, який під час ДТП перебував на пасажирському сидінні.

Крім того, за рішеннями судів і чоловік, і жінка були позбавлені права керувати транспортними засобами через притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Суд призначив жінці покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 10 років.

Її знайомого засуджено до 4 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки.

Також суд зобов’язав обвинувачену відшкодувати рідним загиблих 5,3 млн гривень моральної шкоди.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд ДТП Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ухвала слідчого судді не відновлює досудове розслідування автоматично: ККС ВС відступив від позиції минулих років

ККС наголосив: рішення про відновлення досудового розслідування належить виключно стороні обвинувачення.

Суд зможе надавати до шести місяців для примирення подружжя: як зміниться процес розлучення

Проєкт нового Цивільного кодексу України змінює підхід до розірвання шлюбу та деталізує механізм примирення подружжя.

Франція закріпила таємницю консультацій корпоративних юристів: рішення Конституційної ради

Конституційна рада Франції підтвердила законність режиму конфіденційності юридичних консультацій компаній, наголосивши на необхідності ефективного судового контролю.

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом»

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом».

Ліс без статусу: апеляція у Вінниці зобов’язала міську раду повернутися до земельного рішення

Суд визнав протиправною відмову винести на сесію питання про самозалісені ділянки.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]