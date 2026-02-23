  1. В Украине

Суд в Киеве вынес приговор по смертельному ДТП: родным погибших выплатят 5,3 млн грн компенсации

22:18, 23 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Киеве огласили приговор 22-летней киевлянке за смертельное ДТП на Старокиевской.
Суд в Киеве вынес приговор по смертельному ДТП: родным погибших выплатят 5,3 млн грн компенсации
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве суд вынес приговор 22-летней жительнице столицы, признанной виновной в совершении дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения, которое привело к гибели двух человек.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Авария произошла в ноябре 2023 года на улице Старокиевской. Обвиняемая, которой на момент ДТП было 20 лет, управляла автомобилем Audi в нетрезвом состоянии. Она выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Toyota. В результате столкновения погибли 40-летний водитель и 39-летний пассажир Toyota.

Следствием установлено, что за несколько минут до аварии автомобилем управлял знакомый женщины, который во время ДТП находился на пассажирском сиденье.

Кроме того, по решениям судов и мужчина, и женщина были лишены права управлять транспортными средствами в связи с привлечением к административной ответственности по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Суд назначил женщине наказание в виде 11 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 10 лет.

Ее знакомый осужден к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

Также суд обязал обвиняемую возместить родным погибших 5,3 млн гривен морального вреда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ДТП Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Определение следственного судьи не возобновляет досудебное расследование автоматически: КУС ВС отступил от позиции прошлых лет

КУС подчеркнул: решение о возобновлении досудебного расследования принадлежит исключительно стороне обвинения.

Суд сможет предоставлять до шести месяцев для примирения супругов: как изменится процесс расторжения брака

Проект нового Гражданского кодекса Украины изменяет подход к расторжению брака и детализирует механизм примирения супругов.

Франция закрепила тайну консультаций корпоративных юристов: решение Конституционного совета

Конституционный совет Франции подтвердил законность режима конфиденциальности юридических консультаций компаний, подчеркнув необходимость эффективного судебного контроля.

Работодателям хотят разрешить увольнение работников «задним числом»

Инициатива предусматривает упрощение трудовых процедур для работодателей в зонах боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Лес без статуса: апелляция в Виннице обязала городской совет вернуться к земельному решению

Суд признал противоправной отказ вынести на сессию вопрос о самозалесенных участках.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]