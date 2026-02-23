Суд в Киеве вынес приговор по смертельному ДТП: родным погибших выплатят 5,3 млн грн компенсации

В Киеве огласили приговор 22-летней киевлянке за смертельное ДТП на Старокиевской.

В Киеве суд вынес приговор 22-летней жительнице столицы, признанной виновной в совершении дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения, которое привело к гибели двух человек.

Авария произошла в ноябре 2023 года на улице Старокиевской. Обвиняемая, которой на момент ДТП было 20 лет, управляла автомобилем Audi в нетрезвом состоянии. Она выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Toyota. В результате столкновения погибли 40-летний водитель и 39-летний пассажир Toyota.

Следствием установлено, что за несколько минут до аварии автомобилем управлял знакомый женщины, который во время ДТП находился на пассажирском сиденье.

Кроме того, по решениям судов и мужчина, и женщина были лишены права управлять транспортными средствами в связи с привлечением к административной ответственности по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Суд назначил женщине наказание в виде 11 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 10 лет.

Ее знакомый осужден к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

Также суд обязал обвиняемую возместить родным погибших 5,3 млн гривен морального вреда.

