У Дніпрі в будівлі поліції стався вибух – вибиті вікна, пошкоджений припаркований автомобіль

Поліція встановлює обставини інциденту в Амур-Нижньодніпровському районі.

Фото: Поліція міста Дніпра

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Дніпрі стався вибух в адміністративній будівлі поліції в Амур-Нижньодніпровському районі. Про це повідомили у поліції міста Дніпра.

За інформацією правоохоронців, постраждалих унаслідок інциденту немає. Вибухова хвиля пошкодила вікна приміщення, меблі та комп’ютерну техніку. Також постраждав автомобіль, припаркований поруч із будівлею.

На місці працюють фахівці вибухотехнічної служби, криміналісти та слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Дніпропетровського районного управління поліції №2. Триває встановлення всіх обставин події та причин вибуху.

Додамо, цього ж дня у Миколаєві стався вибух на території непрацюючої автозаправної станції, внаслідок чого постраждали семеро патрульних, які прибули на перезмінку та припаркували свої автомобілі. Двоє поліцейських перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, в ніч на 22 лютого у Львові пролунав вибух. У місті стався теракт, унаслідок чого загинула поліцейська, а ще 25 людей отримали поранення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.