В Днепре в здании полиции произошел взрыв – выбиты окна, поврежден припаркованный автомобиль

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента в Амур-Нижнеднепровском районе.

Фото: Полиция города Днепра

В Днепре произошел взрыв в административном здании полиции в Амур-Нижнеднепровском районе. Об этом сообщили в полиции города Днепра.

По информации правоохранителей, пострадавших в результате инцидента нет. Взрывная волна повредила окна помещения, мебель и компьютерную технику. Также пострадал автомобиль, припаркованный рядом со зданием.

На месте работают специалисты взрывотехнической службы, криминалисты и следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Днепропетровского районного управления полиции №2. Продолжается установление всех обстоятельств происшествия и причин взрыва.

Добавим, в этот же день в Николаеве произошел взрыв на территории неработающей автозаправочной станции, в результате чего пострадали семеро патрульных, которые прибыли на смену и припарковали свои автомобили. Двое полицейских находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, в ночь на 22 февраля во Львове прогремел взрыв. В городе произошел теракт, в результате которого погибла полицейская, а еще 25 человек получили ранения.

