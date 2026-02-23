  1. В Украине

В Днепре в здании полиции произошел взрыв – выбиты окна, поврежден припаркованный автомобиль

22:06, 23 февраля 2026
Полиция устанавливает обстоятельства инцидента в Амур-Нижнеднепровском районе.
Фото: Полиция города Днепра
В Днепре произошел взрыв в административном здании полиции в Амур-Нижнеднепровском районе. Об этом сообщили в полиции города Днепра.

По информации правоохранителей, пострадавших в результате инцидента нет. Взрывная волна повредила окна помещения, мебель и компьютерную технику. Также пострадал автомобиль, припаркованный рядом со зданием.

На месте работают специалисты взрывотехнической службы, криминалисты и следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Днепропетровского районного управления полиции №2. Продолжается установление всех обстоятельств происшествия и причин взрыва.

Добавим, в этот же день в Николаеве произошел взрыв на территории неработающей автозаправочной станции, в результате чего пострадали семеро патрульных, которые прибыли на смену и припарковали свои автомобили. Двое полицейских находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, в ночь на 22 февраля во Львове прогремел взрыв. В городе произошел теракт, в результате которого погибла полицейская, а еще 25 человек получили ранения.

