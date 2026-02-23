  1. В Украине

Зеленский отреагировал на взрыв на АЗС в Николаеве: версия о теракте проверяется

20:15, 23 февраля 2026
Правоохранители расценивают взрыв как целенаправленную атаку.
Зеленский отреагировал на взрыв на АЗС в Николаеве: версия о теракте проверяется
Фото: МИД
В Николаеве произошел взрыв на территории неработающей автозаправочной станции, в результате чего пострадали семеро патрульных, которые прибыли на смену и припарковали свои автомобили. Двое полицейских находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, информирует МВД.

«Позавчера теракт против полицейских произошел во Львове. Это не совпадение. Враг прицельно пытается убивать украинских полицейских, которые ежедневно стоят на защите людей и государства», — заявил Выговский.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

«Выясняются все обстоятельства. В частности, проверяется версия о террористическом акте. Поручил Национальной полиции и Службе безопасности информировать общество о необходимых деталях», — добавил Зеленский.

Фото: МИД

