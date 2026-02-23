  1. В Україні

Зеленський відреагував на вибух на АЗС у Миколаєві: версія про теракт перевіряється

20:15, 23 лютого 2026
Правоохоронці розцінюють вибух як цілеспрямовану атаку.
Фото: МВС
У Миколаєві стався вибух на території непрацюючої автозаправної станції, внаслідок чого постраждали семеро патрульних, які прибули на перезмінку та припаркували свої автомобілі. Двоє поліцейських перебувають у важкому стані, повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівській, інформує МВС.

«Позавчора теракт проти поліцейських стався у Львові. Це не збіг. Ворог прицільно намагається вбивати українських поліцейських, які щодня стоять на захисті людей і держави», — заявив Вигівський.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що постраждалим надається необхідна медична допомога.

«З’ясовуються всі обставини. Зокрема, перевіряється версія щодо терористичного акту. Доручив Національній поліції та Службі безпеки інформувати суспільство щодо необхідних деталей», — додав Зеленський.

Фото: МВС

