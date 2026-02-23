  1. В Україні

У ТЦК спростували міф про «незаконні перевірки документів»

21:55, 23 лютого 2026
Перевірка військово-облікових документів законна та передбачена постановою Кабміну.
У ТЦК спростували міф про «незаконні перевірки документів»
Житомирський обласний ТЦК та СП спростував російську пропаганду, яка стверджує, що перевірка документів громадян чоловічої статі є нібито незаконною.

За інформацією ТЦК та СП, такі перевірки повністю відповідають законодавству України. Чіткі правила визначені постановою Кабінету Міністрів України №560 від 16 травня 2024 року. Зокрема:

  • Пункт 49: уповноважені представники ТЦК та СП або поліцейські можуть вимагати у громадян чоловічої статі віком 18–60 років військово-обліковий документ (включно з електронним) та документ, що посвідчує особу;
  • Пункт 25: громадяни цієї категорії зобов’язані мати при собі відповідні документи та пред’являти їх за вимогою уповноважених осіб.

Перевірка документів є механізмом контролю за виконанням конституційного обов’язку громадян захищати Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність України.

Житомирський ТЦК наголошує, що твердження про «незаконність перевірок» — це маніпуляція та частина інформаційної операції РФ під умовною назвою «Ухилянт».

«Це — не просто дезінформація. Її мета — розкол суспільства, підрив довіри до ЗСУ, послаблення мобілізації та протиставлення тилу військовим», – зазначили в ТЦК.

Житомир ТЦК військовозобов'язаний військовий облік

