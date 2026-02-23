  1. В Украине

В ТЦК опровергли миф о «незаконных проверках документов»

21:55, 23 февраля 2026
Проверка военно-учетных документов законна и предусмотрена постановлением Кабмина.
Житомирский областной ТЦК и СП опроверг российскую пропаганду, утверждающую, что проверка документов граждан мужского пола якобы незаконна.

По информации ТЦК и СП, такие проверки полностью соответствуют законодательству Украины. Четкие правила определены постановлением Кабинета Министров Украины №560 от 16 мая 2024 года. В частности:

  • Пункт 49: уполномоченные представители ТЦК и СП или полицейские могут требовать у граждан мужского пола в возрасте 18–60 лет военно-учетный документ (включая электронный) и документ, удостоверяющий личность;
  • Пункт 25: граждане этой категории обязаны иметь при себе соответствующие документы и предъявлять их по требованию уполномоченных лиц.

Проверка документов является механизмом контроля за выполнением конституционной обязанности граждан защищать Родину, независимость и территориальную целостность Украины.

Житомирский ТЦК подчеркивает, что утверждение о «незаконности проверок» — это манипуляция и часть информационной операции РФ под условным названием «Уклонист».

«Это — не просто дезинформация. Ее цель — раскол общества, подрыв доверия к ВСУ, ослабление мобилизации и противопоставление тыла военным», — отметили в ТЦК.

Житомир ТЦК военнообязанный воинский учет

