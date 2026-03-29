  1. Суспільство
  2. / В Україні

Чи потрібно пенсіонерам повторно проходити ідентифікацію, якщо остання була у грудні 2025 року – відповіли в ПФУ

15:59, 29 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У ПФУ пояснили, що повторна ідентифікація є обов’язковою умовою для продовження пенсійних виплат у наступному році.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсіонери, які тимчасово перебувають за межами України та вже проходили фізичну ідентифікацію у 2025 році, мають зробити це повторно до кінця 2026 року для продовження виплат. Про це розповіли в Пенсійному фонді України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Необхідність проходження фізичної ідентифікації для таких осіб передбачена статтею 47-1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Згідно з нормами закону, виплата пенсій громадянам, які тимчасово проживають за кордоном, здійснюється на поточні рахунки в українських банках за умови проходження ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року.

У Пенсійному фонді зазначили, що у разі проходження ідентифікації у 2025 році вимоги закону були виконані. Водночас для забезпечення виплати пенсії у 2027 році необхідно знову пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд ПФУ пенсія

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]