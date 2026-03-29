Чи потрібно пенсіонерам повторно проходити ідентифікацію, якщо остання була у грудні 2025 року – відповіли в ПФУ

У ПФУ пояснили, що повторна ідентифікація є обов’язковою умовою для продовження пенсійних виплат у наступному році.

Пенсіонери, які тимчасово перебувають за межами України та вже проходили фізичну ідентифікацію у 2025 році, мають зробити це повторно до кінця 2026 року для продовження виплат. Про це розповіли в Пенсійному фонді України.

Необхідність проходження фізичної ідентифікації для таких осіб передбачена статтею 47-1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Згідно з нормами закону, виплата пенсій громадянам, які тимчасово проживають за кордоном, здійснюється на поточні рахунки в українських банках за умови проходження ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року.

У Пенсійному фонді зазначили, що у разі проходження ідентифікації у 2025 році вимоги закону були виконані. Водночас для забезпечення виплати пенсії у 2027 році необхідно знову пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2026 року.

