Нужно ли пенсионерам повторно проходить идентификацию, если последняя состоялась в декабре 2025 года — ответили в ПФУ

15:59, 29 марта 2026
В ПФУ пояснили, что повторная идентификация является обязательным условием для продолжения пенсионных выплат в следующем году.
Пенсионеры, которые временно находятся за пределами Украины и уже проходили физическую идентификацию в 2025 году, должны сделать это повторно до конца 2026 года для продолжения выплат. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Необходимость прохождения физической идентификации для таких лиц предусмотрена статьей 47-1 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Согласно нормам закона, выплата пенсий гражданам, временно проживающим за границей, осуществляется на текущие счета в украинских банках при условии прохождения идентификации до 31 декабря каждого календарного года.

В Пенсионном фонде отметили, что в случае прохождения идентификации в 2025 году требования закона были выполнены. В то же время для обеспечения выплаты пенсии в 2027 году необходимо снова пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2026 года.

