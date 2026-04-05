Отримувач пільг змінив персональні дані: у ПФ нагадали порядок дій
Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області нагадало порядок дій отримувачів пільг у разі зміни персональних даних.
Там зазначили, що відповідно до пункту 8 Положення «Про Реєстр осіб, які мають право на пільги» (постанова КМУ № 117 від 29.01.2003), у разі зміни персональних даних пільговик або його законний представник зобов’язаний протягом 30 календарних днів повідомити про це орган Пенсійного фонду України.
Отже, якщо особа змінила:
- прізвище, ім’я чи по батькові;
- серію або номер паспорта;
- місце проживання тощо, —
їй треба звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ (незалежно від місця реєстрації) та надати оригінали нових документів.
«Це важливо для актуалізації даних у Реєстрі та забезпечення своєчасної виплати пільг», - підкреслили у ПФ.
Також подати заяву про зміну даних можна дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.