Отримувач пільг змінив персональні дані: у ПФ нагадали порядок дій

Особа повинна подати заяву про зміну персональних даних.

Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області нагадало порядок дій отримувачів пільг у разі зміни персональних даних.

Там зазначили, що відповідно до пункту 8 Положення «Про Реєстр осіб, які мають право на пільги» (постанова КМУ № 117 від 29.01.2003), у разі зміни персональних даних пільговик або його законний представник зобов’язаний протягом 30 календарних днів повідомити про це орган Пенсійного фонду України.

Отже, якщо особа змінила:

прізвище, ім’я чи по батькові;

серію або номер паспорта;

місце проживання тощо, —

їй треба звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ (незалежно від місця реєстрації) та надати оригінали нових документів.

«Це важливо для актуалізації даних у Реєстрі та забезпечення своєчасної виплати пільг», - підкреслили у ПФ.

Також подати заяву про зміну даних можна дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

