Отримувач пільг змінив персональні дані: у ПФ нагадали порядок дій

19:55, 5 квітня 2026
Особа повинна подати заяву про зміну персональних даних.
Отримувач пільг змінив персональні дані: у ПФ нагадали порядок дій
Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області нагадало порядок дій отримувачів пільг у разі зміни персональних даних.

Там зазначили, що відповідно до пункту 8 Положення «Про Реєстр осіб, які мають право на пільги» (постанова КМУ № 117 від 29.01.2003), у разі зміни персональних даних пільговик або його законний представник зобов’язаний протягом 30 календарних днів повідомити про це орган Пенсійного фонду України.

Отже, якщо особа змінила:

  • прізвище, ім’я чи по батькові;
  • серію або номер паспорта;
  • місце проживання тощо, —

їй треба звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ (незалежно від місця реєстрації) та надати оригінали нових документів.

«Це важливо для актуалізації даних у Реєстрі та забезпечення своєчасної виплати пільг», - підкреслили у ПФ.

Також подати заяву про зміну даних можна дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

КАС ВС просить Велику Палату відступити від висновку про правила нарахування суддівської винагороди

КАС ВС дійшов висновку про наявність системної правової проблеми у нарахуванні суддівської винагороди за попередні роки.

ВП ВС підтвердила, що суддя в кримінальному процесі не має права задовольняти власний самовідвід самостійно

ВП ВС остаточно прирівняла порядок розгляду заяв про самовідвід до процедури відводу судді.

Роботодавець зобов’язаний пропонувати навіть тимчасові та строкові вакансії при скороченні — позиція ВС

Верховний Суд роз’яснив, що при скороченні роботодавець зобов’язаний пропонувати працівнику всі наявні вакансії, включно з тимчасовими та строковими, а невиконання цього обов’язку тягне незаконність звільнення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Помилки у Резерв + та штрафи у 17 тисяч: у Раді зареєстрували проєкт про автоматичне виключення жінок із військового обліку

Системна проблема з незаконним взяттям жінок на військовий облік, яка раніше вирішувалася виключно через суди, нарешті отримала шанс на законодавче врегулювання.

Працівників ТЦК пропонують штрафувати за «бусифікацію» та помилки в реєстрі військовозобов’язаних

У парламенті ініціюють впровадження персональної відповідальності для посадовців ТЦК за порушення прав громадян.

