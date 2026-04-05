Получатель льгот изменил персональные данные: в ПФ напомнили порядок действий

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области напомнило порядок действий получателей льгот в случае изменения персональных данных.

Там отметили, что в соответствии с пунктом 8 Положения «О Реестре лиц, имеющих право на льготы» (постановление КМУ № 117 от 29.01.2003), в случае изменения персональных данных льготник или его законный представитель обязан в течение 30 календарных дней уведомить об этом орган Пенсионного фонда Украины.

Итак, если лицо изменило:

фамилию, имя или отчество;

серию или номер паспорта;

место проживания и т. д., —

ему необходимо обратиться в любой сервисный центр ПФУ (независимо от места регистрации) и предоставить оригиналы новых документов.

«Это важно для актуализации данных в Реестре и обеспечения своевременной выплаты льгот», — подчеркнули в ПФ.

Также подать заявление об изменении данных можно дистанционно через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

