Получатель льгот изменил персональные данные: в ПФ напомнили порядок действий
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области напомнило порядок действий получателей льгот в случае изменения персональных данных.
Там отметили, что в соответствии с пунктом 8 Положения «О Реестре лиц, имеющих право на льготы» (постановление КМУ № 117 от 29.01.2003), в случае изменения персональных данных льготник или его законный представитель обязан в течение 30 календарных дней уведомить об этом орган Пенсионного фонда Украины.
Итак, если лицо изменило:
- фамилию, имя или отчество;
- серию или номер паспорта;
- место проживания и т. д., —
ему необходимо обратиться в любой сервисный центр ПФУ (независимо от места регистрации) и предоставить оригиналы новых документов.
«Это важно для актуализации данных в Реестре и обеспечения своевременной выплаты льгот», — подчеркнули в ПФ.
Также подать заявление об изменении данных можно дистанционно через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
