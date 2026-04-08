Які форми для пасок краще не купувати: поради перед Великоднем
Перед Великоднем, коли українці активно готуються пекти паски, варто звернути увагу не лише на рецепт, а й на форми для випікання. Саме вони можуть впливати на безпечність готового продукту.
У Держпродспоживслужбі нагадують: з листопада 2025 року в Україні діють нові правила щодо матеріалів, які контактують із харчовими продуктами.
Відповідно до Закону №2718 IX, відповідальність за їхню безпечність покладається не лише на продавців, а й на операторів ринку харчових продуктів — пекарні, кондитерські та виробників випічки.
Які вимоги до форм для випікання
Йдеться про всі види форм — металеві, силіконові, паперові, скляні та керамічні. Вони повинні:
- виготовлятися за належною виробничою практикою (GMP);
- не виділяти шкідливих речовин під час контакту з їжею;
- не змінювати смак, запах чи склад продукту;
- мати правильне маркування та підтвердження безпечності.
Які документи мають бути
Якщо форми використовуються у виробництві, оператори ринку повинні мати підтвердження їх відповідності. Серед необхідних документів:
- декларація про відповідність матеріалів;
- технічна документація виробника;
- результати лабораторних досліджень;
- підтвердження санітарно-гігієнічної безпечності.
Використання форм без таких документів вважається порушенням законодавства.
У чому ризик неякісних форм
Матеріали сумнівного походження можуть становити небезпеку для здоров’я. Зокрема, неякісний папір або покриття під час нагрівання здатні виділяти хімічні речовини, які потрапляють у випічку.
Для бізнесу це також може мати наслідки — від штрафів до вилучення продукції з обігу та обмеження її реалізації.
Як обрати безпечні форми
Перед використанням або купівлею форм варто перевірити:
- наявність технічної документації;
- результати випробувань;
- підтвердження санітарної безпечності;
- відповідність вимогам законодавства щодо матеріалів, що контактують із харчовими продуктами.
Фахівці наголошують: безпечність випічки залежить не лише від інгредієнтів, а й від матеріалів, які використовують під час її приготування.
