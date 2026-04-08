Які форми для пасок краще не купувати: поради перед Великоднем

Які вимоги до безпечності діють і як перевірити форми перед використанням.

Перед Великоднем, коли українці активно готуються пекти паски, варто звернути увагу не лише на рецепт, а й на форми для випікання. Саме вони можуть впливати на безпечність готового продукту.

У Держпродспоживслужбі нагадують: з листопада 2025 року в Україні діють нові правила щодо матеріалів, які контактують із харчовими продуктами.

Відповідно до Закону №2718 IX, відповідальність за їхню безпечність покладається не лише на продавців, а й на операторів ринку харчових продуктів — пекарні, кондитерські та виробників випічки.

Які вимоги до форм для випікання

Йдеться про всі види форм — металеві, силіконові, паперові, скляні та керамічні. Вони повинні:

виготовлятися за належною виробничою практикою (GMP);

не виділяти шкідливих речовин під час контакту з їжею;

не змінювати смак, запах чи склад продукту;

мати правильне маркування та підтвердження безпечності.

Які документи мають бути

Якщо форми використовуються у виробництві, оператори ринку повинні мати підтвердження їх відповідності. Серед необхідних документів:

декларація про відповідність матеріалів;

технічна документація виробника;

результати лабораторних досліджень;

підтвердження санітарно-гігієнічної безпечності.

Використання форм без таких документів вважається порушенням законодавства.

У чому ризик неякісних форм

Матеріали сумнівного походження можуть становити небезпеку для здоров’я. Зокрема, неякісний папір або покриття під час нагрівання здатні виділяти хімічні речовини, які потрапляють у випічку.

Для бізнесу це також може мати наслідки — від штрафів до вилучення продукції з обігу та обмеження її реалізації.

Як обрати безпечні форми

Перед використанням або купівлею форм варто перевірити:

наявність технічної документації;

результати випробувань;

підтвердження санітарної безпечності;

відповідність вимогам законодавства щодо матеріалів, що контактують із харчовими продуктами.

Фахівці наголошують: безпечність випічки залежить не лише від інгредієнтів, а й від матеріалів, які використовують під час її приготування.

