Какие формы для пасок лучше не покупать: советы перед Пасхой
Перед Пасхой, когда украинцы активно готовятся печь паски, стоит обратить внимание не только на рецепт, но и на формы для выпекания. Именно они могут влиять на безопасность готового продукта.
В Госпродпотребслужбе напоминают: с ноября 2025 года в Украине действуют новые правила в отношении материалов, которые контактируют с пищевыми продуктами.
В соответствии с Законом №2718 IX, ответственность за их безопасность возлагается не только на продавцов, но и на операторов рынка пищевых продуктов — пекарни, кондитерские и производителей выпечки.
Какие требования к формам для выпекания
Речь идет обо всех видах форм — металлических, силиконовых, бумажных, стеклянных и керамических. Они должны:
- изготавливаться в соответствии с надлежащей производственной практикой (GMP);
- не выделять вредных веществ при контакте с пищей;
- не изменять вкус, запах или состав продукта;
- иметь корректную маркировку и подтверждение безопасности.
Какие документы должны быть
Если формы используются в производстве, операторы рынка должны иметь подтверждение их соответствия. Среди необходимых документов:
- декларация о соответствии материалов;
- техническая документация производителя;
- результаты лабораторных исследований;
- подтверждение санитарно-гигиенической безопасности.
Использование форм без таких документов считается нарушением законодательства.
В чем риск некачественных форм
Материалы сомнительного происхождения могут представлять опасность для здоровья. В частности, некачественная бумага или покрытие при нагревании способны выделять химические вещества, которые попадают в выпечку.
Для бизнеса это также может иметь последствия — от штрафов до изъятия продукции из оборота и ограничения ее реализации.
Как выбрать безопасные формы
Перед использованием или покупкой форм стоит проверить:
- наличие технической документации;
- результаты испытаний;
- подтверждение санитарной безопасности;
- соответствие требованиям законодательства в отношении материалов, которые контактируют с пищевыми продуктами.
Специалисты подчеркивают: безопасность выпечки зависит не только от ингредиентов, но и от материалов, которые используются при ее приготовлении.
