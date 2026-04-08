Какие формы для пасок лучше не покупать: советы перед Пасхой

Какие требования к безопасности действуют и как проверить формы перед использованием.

Перед Пасхой, когда украинцы активно готовятся печь паски, стоит обратить внимание не только на рецепт, но и на формы для выпекания. Именно они могут влиять на безопасность готового продукта.

В Госпродпотребслужбе напоминают: с ноября 2025 года в Украине действуют новые правила в отношении материалов, которые контактируют с пищевыми продуктами.

В соответствии с Законом №2718 IX, ответственность за их безопасность возлагается не только на продавцов, но и на операторов рынка пищевых продуктов — пекарни, кондитерские и производителей выпечки.

Какие требования к формам для выпекания

Речь идет обо всех видах форм — металлических, силиконовых, бумажных, стеклянных и керамических. Они должны:

изготавливаться в соответствии с надлежащей производственной практикой (GMP);

не выделять вредных веществ при контакте с пищей;

не изменять вкус, запах или состав продукта;

иметь корректную маркировку и подтверждение безопасности.

Какие документы должны быть

Если формы используются в производстве, операторы рынка должны иметь подтверждение их соответствия. Среди необходимых документов:

декларация о соответствии материалов;

техническая документация производителя;

результаты лабораторных исследований;

подтверждение санитарно-гигиенической безопасности.

Использование форм без таких документов считается нарушением законодательства.

В чем риск некачественных форм

Материалы сомнительного происхождения могут представлять опасность для здоровья. В частности, некачественная бумага или покрытие при нагревании способны выделять химические вещества, которые попадают в выпечку.

Для бизнеса это также может иметь последствия — от штрафов до изъятия продукции из оборота и ограничения ее реализации.

Как выбрать безопасные формы

Перед использованием или покупкой форм стоит проверить:

наличие технической документации;

результаты испытаний;

подтверждение санитарной безопасности;

соответствие требованиям законодательства в отношении материалов, которые контактируют с пищевыми продуктами.

Специалисты подчеркивают: безопасность выпечки зависит не только от ингредиентов, но и от материалов, которые используются при ее приготовлении.

