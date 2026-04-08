Какие формы для пасок лучше не покупать: советы перед Пасхой

07:00, 8 апреля 2026
Какие требования к безопасности действуют и как проверить формы перед использованием.
Перед Пасхой, когда украинцы активно готовятся печь паски, стоит обратить внимание не только на рецепт, но и на формы для выпекания. Именно они могут влиять на безопасность готового продукта.

В Госпродпотребслужбе напоминают: с ноября 2025 года в Украине действуют новые правила в отношении материалов, которые контактируют с пищевыми продуктами.

В соответствии с Законом №2718 IX, ответственность за их безопасность возлагается не только на продавцов, но и на операторов рынка пищевых продуктов — пекарни, кондитерские и производителей выпечки.

Какие требования к формам для выпекания

Речь идет обо всех видах форм — металлических, силиконовых, бумажных, стеклянных и керамических. Они должны:

  • изготавливаться в соответствии с надлежащей производственной практикой (GMP);
  • не выделять вредных веществ при контакте с пищей;
  • не изменять вкус, запах или состав продукта;
  • иметь корректную маркировку и подтверждение безопасности.

Какие документы должны быть

Если формы используются в производстве, операторы рынка должны иметь подтверждение их соответствия. Среди необходимых документов:

  • декларация о соответствии материалов;
  • техническая документация производителя;
  • результаты лабораторных исследований;
  • подтверждение санитарно-гигиенической безопасности.

Использование форм без таких документов считается нарушением законодательства.

В чем риск некачественных форм

Материалы сомнительного происхождения могут представлять опасность для здоровья. В частности, некачественная бумага или покрытие при нагревании способны выделять химические вещества, которые попадают в выпечку.

Для бизнеса это также может иметь последствия — от штрафов до изъятия продукции из оборота и ограничения ее реализации.

Как выбрать безопасные формы

Перед использованием или покупкой форм стоит проверить:

  • наличие технической документации;
  • результаты испытаний;
  • подтверждение санитарной безопасности;
  • соответствие требованиям законодательства в отношении материалов, которые контактируют с пищевыми продуктами.

Специалисты подчеркивают: безопасность выпечки зависит не только от ингредиентов, но и от материалов, которые используются при ее приготовлении.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ярослава Максименко и скандал в АРМА: почему игнорирование судебных решений может стоить должности и свободы

Дело о невыполнении судебных решений получило развитие.

ВС: собственник не может снять лицо с регистрации, если суд уже подтвердил его право пользования жильем

Верховный Суд подчеркнул, что наличие судебного решения о сохранении права пользования жильем делает невозможным снятие лица с регистрации по заявлению собственника.

Во Франции тысячи адвокатов готовят массовый марш против судебной реформы: что происходит

Тысячи юристов со всей Франции планируют оставить свои мантии у подножия Дворца правосудия, требуя от Сената вернуть приоритет прав человека.

Агентство оборонных закупок сможет покупать пикапы для войска в несколько кликов

Правительство официально предоставило Агентству оборонных закупок статус Централизованной закупочной организации, что должно перевести закупки транспорта в режим нескольких кликов через Prozorro Market.

2 млн мужчин снимут с розыска ТЦК, но для них будут жесткие нововведения — Арахамия

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о масштабной перегрузке системы и возможной амнистии для двух миллионов военнообязанных.

