Як обрати безпечну паску до Великодня — 6 порад, які варто врахувати

Простий чеклист для покупців: де купувати і як перевіряти паску.

Напередодні Великодня українці активно купують святкову випічку. У Держпродспоживслужбі наголошують: під час вибору паски варто звертати увагу не лише на її вигляд і смак, а й на безпечність.

Де купувати паску

Українцям радять купувати паски лише у стаціонарних магазинах, пекарнях або на офіційних ринках, де дотримуються санітарних вимог. Продукція має зберігатися у чистих і сухих умовах, бути захищеною від пилу, вологи та прямих сонячних променів.

Що має бути на етикетці

Окрему увагу слід приділити маркуванню. На упакованій пасці обов’язково повинна бути інформація про виробника, склад, алергени, дату виготовлення, термін придатності та умови зберігання. Відсутність таких даних — підстава відмовитися від покупки.

Як виглядає якісна паска

Якісна паска має рівну форму без тріщин і підгорілих ділянок. Верхівка повинна бути сухою, без ознак плісняви чи надмірної вологи. Неприємний або кислуватий запах може свідчити про порушення технології виробництва або неправильне зберігання.

Звертайте увагу на склад

Фахівці радять обирати паски з простим складом: борошно, яйця, масло, цукор, дріжджі та родзинки. Надмірна кількість харчових добавок може впливати на якість продукту.

Умови зберігання в магазині

У торговельних закладах паски повинні зберігатися в упаковці на полицях або стелажах. Якщо продукція лежить відкрито, це може свідчити про порушення гігієнічних норм.

Обережно з домашньою випічкою

Під час купівлі домашніх пасок важливо переконатися, що продавець дотримується належних санітарних умов. Не рекомендується купувати продукцію без упаковки, особливо якщо її продають просто неба або обабіч дороги.

Фахівці наголошують: у разі сумнівів щодо якості чи безпечності продукції краще утриматися від покупки.

