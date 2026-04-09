Как выбрать безопасную паску к Пасхе — 6 советов, которые стоит учитывать

Простой чеклист для покупателей: где покупать и как проверять паску.

Накануне Пасхи украинцы активно покупают праздничную выпечку. В Госпродпотребслужбе подчеркивают: при выборе паски стоит обращать внимание не только на ее внешний вид и вкус, но и на безопасность.

Где покупать паску

Украинцам советуют покупать паски только в стационарных магазинах, пекарнях или на официальных рынках, где соблюдаются санитарные требования. Продукция должна храниться в чистых и сухих условиях, быть защищенной от пыли, влаги и прямых солнечных лучей.

Что должно быть на этикетке

Отдельное внимание следует уделить маркировке. На упакованной паске обязательно должна быть информация о производителе, составе, аллергенах, дате изготовления, сроке годности и условиях хранения. Отсутствие таких данных — основание отказаться от покупки.

Как выглядит качественная паска

Качественная паска имеет ровную форму без трещин и подгоревших участков. Верхушка должна быть сухой, без признаков плесени или избыточной влаги. Неприятный или кисловатый запах может свидетельствовать о нарушении технологии производства или неправильном хранении.

Обращайте внимание на состав

Специалисты советуют выбирать паски с простым составом: мука, яйца, масло, сахар, дрожжи и изюм. Избыточное количество пищевых добавок может влиять на качество продукта.

Условия хранения в магазине

В торговых заведениях паски должны храниться в упаковке на полках или стеллажах. Если продукция лежит открыто, это может свидетельствовать о нарушении гигиенических норм.

Осторожно с домашней выпечкой

При покупке домашних пасок важно убедиться, что продавец соблюдает надлежащие санитарные условия. Не рекомендуется покупать продукцию без упаковки, особенно если ее продают под открытым небом или у обочины дороги.

Специалисты подчеркивают: при возникновении сомнений относительно качества или безопасности продукции лучше воздержаться от покупки.

