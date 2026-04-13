Паски й крашанки після Великодня: що не варто зберігати до поминальних днів

22:54, 13 квітня 2026
У Держпродспоживслужбі пояснили перед поминальними днями скільки можна зберігати крашанки.
У Держпродспоживслужбі застерегли українців від тривалого зберігання великодніх продуктів, зокрема варених яєць, напередодні поминальних днів.

Як повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, після Великодня традиційно багато людей залишають паски та крашанки на поминальні дні. Водночас фахівці наголошують, що варені яйця належать до швидкопсувних продуктів і не підлягають тривалому зберіганню.

За рекомендаціями відомства, варені яйця у шкаралупі можна зберігати в холодильнику при температурі до +5 °C не довше 3–5 днів, а без шкаралупи — не більше однієї доби.

Крім того, якщо яйця перебували при кімнатній температурі понад дві години, їх не рекомендують вживати.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян дотримуватися правил зберігання продуктів, аби уникнути харчових отруєнь у святковий період.

Держспоживслужба свято

