Пасхи и крашенки после Пасхи: что не стоит хранить до поминальных дней

В Госпродпотребслужбе объяснили перед поминальными днями, сколько можно хранить крашенки.

В Госпродпотребслужбе предупредили украинцев о недопустимости длительного хранения пасхальных продуктов, в частности вареных яиц, накануне поминальных дней.

Как сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области, после Пасхи традиционно многие люди оставляют пасхи и крашенки на поминальные дни. В то же время специалисты отмечают, что вареные яйца относятся к скоропортящимся продуктам и не подлежат длительному хранению.

По рекомендациям ведомства, вареные яйца в скорлупе можно хранить в холодильнике при температуре до +5 °C не дольше 3–5 дней, а без скорлупы — не более одних суток.

Кроме того, если яйца находились при комнатной температуре более двух часов, их не рекомендуется употреблять.

В Госпродпотребслужбе призывают граждан соблюдать правила хранения продуктов, чтобы избежать пищевых отравлений в праздничный период.

