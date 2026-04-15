  1. Суспільство

Що робити, якщо не нараховується кешбек за купівлю пального

01:00, 15 квітня 2026
Кешбек у застосунку Дія відображається наступного дня після покупки, інколи можливі затримки.
Як розповідала «Судово-юридична газета», з 20 березня в Україні запрацювала програма кешбеку на пальне в межах «Національного кешбеку». Вона передбачає часткову компенсацію вартості пального для водіїв, які заправляються на АЗС — учасниках програми.

Що робити, якщо немає кешбеку за купівлю пального

Передусім варто перевірити налаштування банківської картки. Зокрема, у мобільному застосунку банку потрібно впевнитися, що надано дозвіл на передачу даних про транзакції. Якщо кешбек не нараховувався, рекомендується звернутися до служби підтримки банку.

Також слід враховувати терміни зарахування коштів. У застосунку «Дія» кешбек зазвичай відображається наступного дня після покупки. Водночас у деяких випадках, зокрема через особливості роботи касового обладнання, можливі затримки до семи днів.

Якщо кешбек не з’явився, користувачам радять зачекати щонайменше дві доби після покупки. У разі відсутності нарахування необхідно звернутися до служби підтримки через чат-бот «Дії» та додати фото фіскального чека.

Серед можливих причин відсутності кешбеку — непередача інформації про транзакцію банком. Перевірити це можна після детального аналізу чека або звернувшись безпосередньо до банківської установи.

Розмір кешбеку:

15% — за дизельне пальне;
10% — за бензин;
5% — за автогаз.

Максимальна сума кешбеку за пальне становить до 1000 грн на людину на місяць. Водночас загальний ліміт в програмі «Національний кешбек» залишається без змін — до 3000 грн на місяць.

