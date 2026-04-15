Что делать, если не начисляется кешбек за покупку топлива

Кешбек в приложении Дия отображается на следующий день после покупки, иногда возможны задержки.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», с 20 марта в Украине заработала программа кешбека на топливо в рамках «Национального кешбека». Она предусматривает частичную компенсацию стоимости топлива для водителей, которые заправляются на АЗС — участниках программы.

Что делать, если нет кешбека за покупку топлива

Прежде всего стоит проверить настройки банковской карты. В частности, в мобильном приложении банка нужно убедиться, что предоставлено разрешение на передачу данных о транзакциях. Если кешбек не начислялся, рекомендуется обратиться в службу поддержки банка.

Также следует учитывать сроки зачисления средств. В приложении «Дия» кешбек обычно отображается на следующий день после покупки. В то же время в некоторых случаях, в частности из-за особенностей работы кассового оборудования, возможны задержки до семи дней.

Если кешбек не появился, пользователям советуют подождать не менее двух суток после покупки. В случае отсутствия начисления необходимо обратиться в службу поддержки через чат-бот «Дии» и добавить фото фискального чека.

Среди возможных причин отсутствия кешбека — непередача информации о транзакции банком. Проверить это можно после детального анализа чека или обратившись непосредственно в банковское учреждение.

Размер кешбека:

15% — за дизельное топливо;

10% — за бензин;

5% — за автогаз.

Максимальная сумма кешбека за топливо составляет до 1000 грн на человека в месяц. В то же время общий лимит в программе «Национальный кешбек» остается без изменений — до 3000 грн в месяц.

