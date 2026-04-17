Ідентифікацію пройдено, але виплати з 1 квітня зупинили — як відновити пенсію

21:15, 17 квітня 2026
Інструкція для пенсіонерів: як відновити виплати, якщо не подали підтвердження у 2026 році.
Українцям пояснили порядок відновлення пенсійних виплат, які були призупинені з 1 квітня 2026 року. Це стосується передусім осіб, що проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали звідти під час окупації.

За законодавством, такі громадяни можуть отримувати українську пенсію лише за умови, що не одержують виплат від органів пенсійного забезпечення РФ. Підтвердження цього факту покладається на саму людину.

Уряд раніше продовжив виплати до 1 квітня 2026 року для тих, хто у 2025–2026 роках пройшов фізичну ідентифікацію, але не подав відповідного підтвердження. Рішення ухвалене відповідно до Постанова Кабміну № 126 від 3 лютого 2026 року.

Якщо пенсію все ж призупинено через відсутність заяви, її можна поновити. Для цього необхідно подати заяву про відновлення виплат із зазначенням, що пенсія від  РФ не отримується. Таку норму передбачає Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

У Пенсійному фонді наголошують: якщо подати заяву до кінця 2026 року, виплати відновлять із дати їх призупинення.

Подати документи можна кількома способами:

  • особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;
  • через електронний портал ПФУ з використанням «Дія.Підпис» або «Дія ID»;
  • через відеоконференцію з підтвердженням особи.

Громадяни, які тимчасово перебувають за кордоном, можуть надіслати заяву поштою разом із підтвердженням факту перебування в живих та копіями необхідних документів.

У Пенсійному фонді підкреслюють, що своєчасне подання заяви є ключовою умовою для безперервного отримання пенсійних виплат.

