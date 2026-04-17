Идентификация пройдена, но выплаты с 1 апреля остановили — как восстановить пенсию

Инструкция для пенсионеров: как восстановить выплаты, если не подали подтверждение в 2026 году.

Украинцам разъяснили порядок восстановления пенсионных выплат, которые были приостановлены с 1 апреля 2026 года. Это касается прежде всего лиц, проживающих на временно оккупированных территориях или выехавших оттуда во время оккупации.

По законодательству, такие граждане могут получать украинскую пенсию только при условии, что не получают выплаты от органов пенсионного обеспечения российской федерации. Подтверждение этого факта возлагается на самого человека.

Правительство ранее продлило выплаты до 1 апреля 2026 года для тех, кто в 2025–2026 годах прошел физическую идентификацию, но не подал соответствующее подтверждение. Решение принято в соответствии с Постановление Кабмина № 126 от 3 февраля 2026 года.

Если пенсия все же приостановлена из-за отсутствия заявления, ее можно восстановить. Для этого необходимо подать заявление о восстановлении выплат с указанием, что пенсия от российской федерации не получается. Такую норму предусматривает Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

В Пенсионном фонде подчеркивают: если подать заявление до конца 2026 года, выплаты восстановят с даты их приостановления.

Подать документы можно несколькими способами:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда;

через электронный портал ПФУ с использованием «Дия.Подпись» или «Дия ID»;

через видеоконференцию с подтверждением личности.

Граждане, которые временно находятся за границей, могут отправить заявление по почте вместе с подтверждением факта нахождения в живых и копиями необходимых документов.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что своевременная подача заявления является ключевым условием для непрерывного получения пенсионных выплат.

