Як дізнатися, чи не «крадуть» ваш страховий стаж — прості способи перевірки

Як перевірити, чи роботодавець сплачує ЄСВ і чи зараховується страховий стаж.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українці можуть самостійно перевірити, чи сплачував за них роботодавець єдиний соціальний внесок і чи зараховується страховий стаж.

У Пенсійному фонді нагадують, що інформацію про сплату ЄСВ і страховий стаж можна отримати дистанційно.

Зокрема, це можна зробити через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, де в особистому кабінеті відображаються дані про нарахування та сплату внесків.

Крім того, перевірити інформацію можна за допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд», який дає доступ до персональних даних про трудову діяльність.

Ще один варіант — скористатися застосунком «Дія» та замовити довідки ОК-5 або ОК-7. У цих документах містяться відомості про доходи, з яких сплачувався внесок, а також про страховий стаж.

Регулярна перевірка таких даних дозволяє вчасно виявити порушення з боку роботодавця.

Якщо внески не сплачуються, це безпосередньо впливає на страховий стаж, а отже — на право на пенсію та її розмір у майбутньому.

Окремо в ПФУ звертають увагу на поширену проблему неофіційної зайнятості.

Погоджуючись працювати без оформлення, працівник фактично позбавляє себе соціального захисту вже зараз і ризикує залишитися без належного пенсійного забезпечення в майбутньому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.