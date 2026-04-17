Как узнать, не «воруют» ли ваш страховой стаж — простые способы проверки

22:54, 17 апреля 2026
Как проверить, уплачивает ли работодатель ЕСВ и засчитывается ли страховой стаж.
Украинцы могут самостоятельно проверить, уплачивал ли за них работодатель единый социальный взнос и засчитывается ли страховой стаж.

В Пенсионном фонде напоминают, что информацию об уплате ЕСВ и страховом стаже можно получить дистанционно.

В частности, это можно сделать через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, где в личном кабинете отображаются данные о начислении и уплате взносов.

Кроме того, проверить информацию можно с помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд», которое предоставляет доступ к персональным данным о трудовой деятельности.

Еще один вариант — воспользоваться приложением «Дія» и заказать справки ОК-5 или ОК-7. В этих документах содержатся сведения о доходах, с которых уплачивался взнос, а также о страховом стаже.

Регулярная проверка таких данных позволяет своевременно выявить нарушения со стороны работодателя.

Если взносы не уплачиваются, это напрямую влияет на страховой стаж, а следовательно — на право на пенсию и ее размер в будущем.

Отдельно в ПФУ обращают внимание на распространенную проблему неофициальной занятости.

Соглашаясь работать без оформления, работник фактически лишает себя социальной защиты уже сейчас и рискует остаться без надлежащего пенсионного обеспечения в будущем.

