Обережно на ринку: які продукти заборонено продавати і що краще не купувати

Деякі продукти можуть бути небезпечними — ось чому їх не можна продавати.

Агропродовольчі ринки залишаються популярним місцем для покупок в Україні. Тут можна знайти широкий асортимент продуктів — від овочів і фруктів до м’яса, риби та сирів.

Водночас правила торгівлі на таких ринках мають бути однаковими для всіх. Йдеться про дотримання гігієнічних вимог, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства від 19 квітня 2024 року №1279.

Саме ці норми визначають, які продукти можна продавати, а які становлять ризик для здоров’я і підлягають забороні.

Які продукти під забороною

У Держпродспоживслужбі наголошують: на ринках не допускається продаж продуктів без підтвердження їхньої безпечності. Таке підтвердження має надаватися за результатами лабораторних досліджень, які проводять безпосередньо на ринку.

Також заборонено продавати продукти із простроченим терміном придатності або ті, що вже непридатні до споживання.

Окрему увагу приділяють швидкопсувним товарам. Якщо для них не забезпечено належні умови зберігання — зокрема необхідний температурний режим, — реалізація таких продуктів є порушенням.

Під забороною також опинилися домашні харчові продукти, які не проходять належного контролю. Йдеться, зокрема, про м’ясні та рибні напівфабрикати, ковбаси, холодець, а також домашні консерви — м’ясні, рибні, молочні, овочеві чи грибні.

Крім того, не допускається продаж зіпсованих продуктів — овочів, фруктів, ягід або зелені з ознаками гниття чи псування. Заборонені й зернові та круп’яні продукти, забруднені сторонніми домішками, зокрема насінням бур’янів або лікарських рослин.

На що звернути увагу покупцям

Споживачів закликають бути уважними під час покупок на ринку.

Передусім варто звертати увагу на зовнішній вигляд продуктів, умови їх зберігання та наявність відповідного маркування.

Також важливо пам’ятати, що безпечність харчових продуктів — це не лише відповідальність продавця, а й уважність самого покупця.

Дотримання цих простих правил допоможе уникнути ризиків для здоров’я та зробити покупки безпечнішими.

