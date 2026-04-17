  1. Суспільство

Обережно на ринку: які продукти заборонено продавати і що краще не купувати

23:30, 17 квітня 2026
Деякі продукти можуть бути небезпечними — ось чому їх не можна продавати.
Агропродовольчі ринки залишаються популярним місцем для покупок в Україні. Тут можна знайти широкий асортимент продуктів — від овочів і фруктів до м’яса, риби та сирів.

Водночас правила торгівлі на таких ринках мають бути однаковими для всіх. Йдеться про дотримання гігієнічних вимог, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства від 19 квітня 2024 року №1279.

Саме ці норми визначають, які продукти можна продавати, а які становлять ризик для здоров’я і підлягають забороні.

Які продукти під забороною

У Держпродспоживслужбі наголошують: на ринках не допускається продаж продуктів без підтвердження їхньої безпечності. Таке підтвердження має надаватися за результатами лабораторних досліджень, які проводять безпосередньо на ринку.

Також заборонено продавати продукти із простроченим терміном придатності або ті, що вже непридатні до споживання.

Окрему увагу приділяють швидкопсувним товарам. Якщо для них не забезпечено належні умови зберігання — зокрема необхідний температурний режим, — реалізація таких продуктів є порушенням.

Під забороною також опинилися домашні харчові продукти, які не проходять належного контролю. Йдеться, зокрема, про м’ясні та рибні напівфабрикати, ковбаси, холодець, а також домашні консерви — м’ясні, рибні, молочні, овочеві чи грибні.

Крім того, не допускається продаж зіпсованих продуктів — овочів, фруктів, ягід або зелені з ознаками гниття чи псування. Заборонені й зернові та круп’яні продукти, забруднені сторонніми домішками, зокрема насінням бур’янів або лікарських рослин.

На що звернути увагу покупцям

Споживачів закликають бути уважними під час покупок на ринку.

Передусім варто звертати увагу на зовнішній вигляд продуктів, умови їх зберігання та наявність відповідного маркування.

Також важливо пам’ятати, що безпечність харчових продуктів — це не лише відповідальність продавця, а й уважність самого покупця.

Дотримання цих простих правил допоможе уникнути ризиків для здоров’я та зробити покупки безпечнішими.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Бот чи користувач: ВАКС викрив схему співробітника СБУ через технічні параметри Telegram

Вищий антикорупційний суд довів: цифрові сліди в Telegram неможливо приховати за маскою бота.

Операції з криптовалютою як фактор ризику: суд дозволив банку розірвати відносини з клієнтом

Апеляційний суд визнав правомірним обмеження банком доступу до рахунків клієнта, який здійснював операції з криптовалютою

ПДВ для ФОП та вимоги МВФ: чи вдасться Уряду відтермінувати податкову реформу

Уряд переконав МВФ, що стабільність ринку важливіша за графік реформ.

Що вирішують суди у спорах про мобілізацію ТЦК заброньованих працівників критичних підприємств — огляд судової практики

Суди по-різному підходять до спорів про бронювання: вирішальним стає не статус підприємства, а момент оформлення відстрочки та внесення даних у реєстри.

В Цивільний кодекс включать корпоративний договір: які новації вносить законопроєкт

Запропоновані зміни в ЦК виводять інструмент корпоративних угод за межі ТОВ та АТ, та роблять його доступним для всіх приватних юридичних осіб.

