Осторожно на рынке: какие продукты запрещено продавать и что лучше не покупать

Некоторые продукты могут быть опасными — вот почему их нельзя продавать.

Агропродовольственные рынки остаются популярным местом для покупок в Украине. Здесь можно найти широкий ассортимент продуктов — от овощей и фруктов до мяса, рыбы и сыров.

В то же время правила торговли на таких рынках должны быть одинаковыми для всех. Речь идет о соблюдении гигиенических требований, утвержденных приказом Министерства аграрной политики и продовольствия от 19 апреля 2024 года №1279.

Именно эти нормы определяют, какие продукты можно продавать, а какие представляют риск для здоровья и подлежат запрету.

Какие продукты под запретом

В Госпродпотребслужбе подчеркивают: на рынках не допускается продажа продуктов без подтверждения их безопасности. Такое подтверждение должно предоставляться по результатам лабораторных исследований, которые проводят непосредственно на рынке.

Также запрещено продавать продукты с истекшим сроком годности или те, которые уже непригодны к употреблению.

Отдельное внимание уделяется скоропортящимся товарам. Если для них не обеспечены надлежащие условия хранения — в частности необходимый температурный режим, — реализация таких продуктов является нарушением.

Под запретом также оказались домашние пищевые продукты, которые не проходят надлежащего контроля. Речь идет, в частности, о мясных и рыбных полуфабрикатах, колбасах, холодце, а также домашних консервах — мясных, рыбных, молочных, овощных или грибных.

Кроме того, не допускается продажа испорченных продуктов — овощей, фруктов, ягод или зелени с признаками гниения или порчи. Запрещены и зерновые и крупяные продукты, загрязненные посторонними примесями, в частности семенами сорняков или лекарственных растений.

На что обратить внимание покупателям

Потребителей призывают быть внимательными при покупках на рынке.

Прежде всего стоит обращать внимание на внешний вид продуктов, условия их хранения и наличие соответствующей маркировки.

Также важно помнить, что безопасность пищевых продуктов — это не только ответственность продавца, но и внимательность самого покупателя.

Соблюдение этих простых правил поможет избежать рисков для здоровья и сделать покупки более безопасными.

