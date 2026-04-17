Як подолати весняний авітаміноз — сім порад від медиків

Медики підкреслили, що вживання мультивітамінів «про всяк випадок, аби не було весняного авітамінозу» не потрібне і навіть шкідливе.

Основна причина виснаження організму навесні — це мала кількість сонця та похмура погода протягом зими. Під дією сонця під шкірою виробляється вітамін D. Він потрібен не лише для засвоєння кальцію, а й для покращення настрою. Коли ми всю зиму потерпаємо від браку сонячного світла, то у перехідний зимово-весняний період можемо відчувати гіповітаміноз вітаміну D і, відповідно, погіршення настрою.

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб дав кілька порад, як допомогти організмові подолати цей складний період.

Відпочивайте та висипайтеся

Важливу роль відіграє психологічний фактор: коли за вікном погана погода, хочеться закутатися у ковдру і нічого не робити. Щоб уникнути апатії, слід більше часу приділяти відпочинку та сну. Це зменшить рівень стресу та бажання з’їсти більше за норму.

Додайте фізичної активності

У великих містах більшість людей веде офісний малоактивний спосіб життя. Якщо додати хоча б мінімальні щоденні фізичні навантаження, по-перше, організм витрачатиме більше енергії, а це плюс для тих, хто хоче схуднути. А по-друге, менше хотітиметься чогось шкідливого.

Що їсти?

Основою харчування мають бути білки. Найбільше їх у м’ясі та бобових. Вегетаріанці зазвичай роблять вибір на користь бобів, але насправді ці продукти не є взаємозамінними, тому що у м’ясі міститься більше важливих амінокислот — будівельного матеріалу для м’язів. Вуглеводи дають енергію, але їхній надлишок може відкластися у зайві кілограми. Краще вживати більше складних вуглеводів (каші, цільнозерновий хліб, овочі) та менше простих (солодощів, білого хліба). Якщо хочеться чогось «шкідливого», краще обмежитися 30 грамами чорного шоколаду на день, або ж з’їсти бажаний продукт, але у невеликій кількості. Жири (олія, авокадо, молочні продукти, такі як сметана) — також джерело енергії, запорука міцного волосся, пружної шкіри, жіночого здоров’я, але й ними не варто зловживати.

Головне — баланс

Протягом року, а особливо у холодний період, харчування повинне бути різноманітним і збалансованим, щоб забезпечити усі органи необхідними поживними речовинами. Інколи організм сам диктує, чого йому бракує, тому прислухайтеся до своїх потреб. Бажано їсти потроху всього: м’яса, риби, каш, молочних продуктів, фруктів та овочів. Якщо їсти постійно той самий набір продуктів, організм отримуватиме в надлишку одні мікроелементи і недоотримуватиме інші.

Споживайте вітаміни

Найбільша кількість вітамінів міститься у свіжих овочах та фруктах. Приблизно із середини осені до середини весни кількість натуральних плодів у нашому раціоні зменшується. Як наслідок — виснаження організму та авітаміноз. Найперші ознаки нестачі вітамінів — постійна втома, ламкість нігтів та волосся, втрата апетиту чи, навпаки, бажання з’їсти щось смачне, але непоживне (чіпси, солодощі тощо). Тому у холодний період старайтеся щодня їсти фрукти та сезонні овочі: різні види капусти, моркву, буряк. На початку весни оптимально буде пропити вітамінно-мінеральні комплекси у пігулках (проконсультувавшись із лікарем), щоб допомогти організму подолати гіповітаміноз.

Обережно з дієтами

Будь-яка дієта — стрес для організму. Якщо раз на тиждень влаштовувати розвантажувальний кефірний чи гречаний день, шкоди не буде. Але дотримання тієї ж гречаної дієти протягом тижня і довше — це вже незбалансований раціон, що може призвести до ламкості нігтів, погіршення стану шкіри, випадіння волосся тощо. До того ж такі дієти мають ефект бумеранга: після повернення до звичного харчування повернуться і скинуті кілограми. Тому, перш ніж сісти на дієту, варто звернутися до фахівця, який створить оптимальний раціон з урахуванням ваших вихідних даних.

Для краси та здоров’я — чиста вода

Людина на 90% складається з води. Вона є в кожній клітині нашої шкіри. Тому важливо щодня поповнювати водний баланс. В ідеалі випивати 30 мл чистої води на 1 кг ваги. У середньому це виходить 1,5 — 2 л. Якщо вживати соковиті фрукти, овочі, рідку їжу, можна й менше. За достатню кількість рідини шкіра вам віддячить пружністю. Також пришвидшиться обмін, речовин, що позитивно відобразиться на втраті зайвих кілограмів.

«Тож вживання мультивітамінів «про всяк випадок, аби не було весняного авітамінозу» не потрібне і навіть шкідливе. Водночас лікар може призначити курс певного вітаміну чи групи вітамінів за клінічними показами та за результатами аналізів. Для здорових дорослих середнього віку джерелом вітамінів цілий рік має бути передусім збалансований різноманітний раціон», - додали медики.

