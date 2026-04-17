Как преодолеть весенний авитаминоз — семь советов от медиков

Медики подчеркнули, что употребление мультивитаминов «на всякий случай, чтобы не было весеннего авитаминоза» не нужно и даже вредно.

Основная причина истощения организма весной — это малое количество солнца и пасмурная погода в течение зимы. Под воздействием солнца под кожей вырабатывается витамин D. Он нужен не только для усвоения кальция, но и для улучшения настроения. Когда мы всю зиму испытываем нехватку солнечного света, то в переходный зимне-весенний период можем ощущать гиповитаминоз витамина D и, соответственно, ухудшение настроения.

Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней дал несколько советов, как помочь организму преодолеть этот сложный период.

Отдыхайте и высыпайтесь

Важную роль играет психологический фактор: когда за окном плохая погода, хочется укутаться в одеяло и ничего не делать. Чтобы избежать апатии, следует больше времени уделять отдыху и сну. Это снизит уровень стресса и желание съесть больше нормы.

Добавьте физическую активность

В больших городах большинство людей ведет офисный малоподвижный образ жизни. Если добавить хотя бы минимальные ежедневные физические нагрузки, во-первых, организм будет тратить больше энергии, а это плюс для тех, кто хочет похудеть. А во-вторых, будет меньше тянуть на вредную пищу.

Что есть?

Основой питания должны быть белки. Больше всего их в мясе и бобовых. Вегетарианцы обычно делают выбор в пользу бобовых, но на самом деле эти продукты не являются взаимозаменяемыми, потому что в мясе содержится больше важных аминокислот — строительного материала для мышц. Углеводы дают энергию, но их избыток может откладываться в лишние килограммы. Лучше употреблять больше сложных углеводов (каши, цельнозерновой хлеб, овощи) и меньше простых (сладости, белый хлеб). Если хочется чего-то «вредного», лучше ограничиться 30 граммами черного шоколада в день или съесть желаемый продукт, но в небольшом количестве. Жиры (масло, авокадо, молочные продукты, такие как сметана) — также источник энергии, залог крепких волос, упругой кожи, женского здоровья, но ими тоже не стоит злоупотреблять.

Главное — баланс

В течение года, а особенно в холодный период, питание должно быть разнообразным и сбалансированным, чтобы обеспечивать все органы необходимыми питательными веществами. Иногда организм сам подсказывает, чего ему не хватает, поэтому прислушивайтесь к своим потребностям. Желательно есть понемногу всего: мяса, рыбы, каш, молочных продуктов, фруктов и овощей. Если постоянно употреблять один и тот же набор продуктов, организм будет получать в избытке одни микроэлементы и недополучать другие.

Употребляйте витамины

Наибольшее количество витаминов содержится в свежих овощах и фруктах. Примерно с середины осени до середины весны количество натуральных продуктов в рационе уменьшается. Как следствие — истощение организма и авитаминоз. Первые признаки нехватки витаминов — постоянная усталость, ломкость ногтей и волос, потеря аппетита или, наоборот, желание съесть что-то вкусное, но непитательное (чипсы, сладости и т.п.). Поэтому в холодный период старайтесь ежедневно есть фрукты и сезонные овощи: разные виды капусты, морковь, свеклу. В начале весны оптимально пропить витаминно-минеральные комплексы в таблетках (проконсультировавшись с врачом), чтобы помочь организму преодолеть гиповитаминоз.

Осторожно с диетами

Любая диета — стресс для организма. Если раз в неделю устраивать разгрузочный кефирный или гречневый день, вреда не будет. Но соблюдение той же гречневой диеты в течение недели и дольше — это уже несбалансированный рацион, который может привести к ломкости ногтей, ухудшению состояния кожи, выпадению волос и т.д. К тому же такие диеты имеют эффект бумеранга: после возвращения к обычному питанию возвращаются и сброшенные килограммы. Поэтому перед тем как сесть на диету, стоит обратиться к специалисту, который составит оптимальный рацион с учетом ваших исходных данных.

Для красоты и здоровья — чистая вода

Человек на 90% состоит из воды. Она есть в каждой клетке нашей кожи. Поэтому важно ежедневно восполнять водный баланс. В идеале выпивать 30 мл чистой воды на 1 кг веса. В среднем это составляет 1,5–2 л. Если употреблять сочные фрукты, овощи, жидкую пищу, можно и меньше. При достаточном количестве жидкости кожа отблагодарит упругостью. Также ускорится обмен веществ, что положительно скажется на снижении лишнего веса.

«Таким образом, употребление мультивитаминов “на всякий случай, чтобы не было весеннего авитаминоза” не нужно и даже вредно. В то же время врач может назначить курс определенного витамина или группы витаминов по клиническим показаниям и по результатам анализов. Для здоровых взрослых среднего возраста источником витаминов круглый год должен быть прежде всего сбалансированный разнообразный рацион», — добавили медики.

