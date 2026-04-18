  1. Суспільство

Як відрізнити черемшу від чемериці: 5 ознак, які варто знати кожному

23:59, 18 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Отруйна чемериця легко маскується під черемшу — помилка може коштувати життя.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Навесні з появою першої зелені зростає попит на черемшу — рослину, яку цінують за високий вміст вітамінів. Водночас поруч із нею часто росте небезпечна «двійниця» — чемериця, що становить серйозну загрозу для життя.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Про ризики та правила безпеки повідомляє Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Трагічний випадок у Львові

У Львові нещодавно зафіксовано випадок тяжкого отруєння після вживання зелені, придбаної на ринку. Люди помилково прийняли смертельно небезпечну чемерицю за їстівну черемшу.

Після споживання салату постраждалих госпіталізували з ознаками харчового отруєння. Згодом стан одного з них різко погіршився — чоловік помер. Причиною смертельного отруєння стала саме чемериця, яку сплутали з безпечною рослиною.

Чому виникає плутанина

Головна причина — зовнішня подібність. Обидві рослини мають широке зелене листя, яке з’являється одночасно. До того ж вони часто ростуть поруч — у вологих лісах і низинах, інколи впереміш.

Як відрізнити безпечну рослину від отруйної

1. Ріст листя

У черемші кожен листок має окрему ніжку й росте безпосередньо з ґрунту.

У чемериці листя формує спільне стебло, обгортаючи його шарами — подібно до кукурудзи.

2. Поверхня листка

Черемша — гладенька, тонка та еластична.

Чемериця — жорстка, із характерними поздовжніми складками.

3. Колір і форма

Черемша має темно-зелений матовий відтінок і видовжену форму.

Чемериця — світліша, ширша та масивніша.

4. Запах (ключова ознака)

Черемша має виражений запах часнику.

Чемериця не має такого аромату — лише запах трави або сирої землі.

5. Коренева система

Черемша росте з невеликої цибулини.

Чемериця має товсте кореневище з численними тонкими корінцями.

Чим небезпечна чемериця

Рослина містить токсичні алкалоїди, зокрема вератрин, який уражає серцево-судинну та нервову системи. Отрута може проникати не лише через травну систему, а й через шкіру або слизові оболонки.

Навіть один випадково зірваний листок може спричинити тяжке отруєння.

Симптоми інтоксикації

  • нудота, блювання, біль у животі, діарея;
  • запаморочення, судоми, порушення зору;
  • різке падіння тиску та уповільнення серцебиття.

У тяжких випадках можливі зупинка серця або параліч дихання. Специфічної протиотрути не існує.

Перша допомога

У разі появи симптомів після вживання дикорослої зелені необхідно:

  • негайно викликати швидку допомогу;
  • повідомити про ймовірне отруєння чемерицею;
  • промити шлунок (випити багато води та викликати блювоту);
  • прийняти сорбенти.

Медики наголошують: не можна вживати алкоголь або молоко — це лише прискорює всмоктування токсинів.

Чому випадки отруєння повторюються

Основна причина — спільні місця росту рослин. Збираючи черемшу, люди можуть випадково зрізати один молодий листок чемериці, якого достатньо для небезпечної інтоксикації.

Висновок

Черемша залишається корисною рослиною, однак ризик помилки надто високий. Єдиний гарантований спосіб уникнути отруєння — відмовитися від збору та купівлі дикорослої черемші.

Фахівці закликають дотримуватися обережності та формувати культуру безпечного споживання сезонних продуктів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поради для здоров'я

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]