Як відрізнити черемшу від чемериці: 5 ознак, які варто знати кожному

Отруйна чемериця легко маскується під черемшу — помилка може коштувати життя.

Навесні з появою першої зелені зростає попит на черемшу — рослину, яку цінують за високий вміст вітамінів. Водночас поруч із нею часто росте небезпечна «двійниця» — чемериця, що становить серйозну загрозу для життя.

Про ризики та правила безпеки повідомляє Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Трагічний випадок у Львові

У Львові нещодавно зафіксовано випадок тяжкого отруєння після вживання зелені, придбаної на ринку. Люди помилково прийняли смертельно небезпечну чемерицю за їстівну черемшу.

Після споживання салату постраждалих госпіталізували з ознаками харчового отруєння. Згодом стан одного з них різко погіршився — чоловік помер. Причиною смертельного отруєння стала саме чемериця, яку сплутали з безпечною рослиною.

Чому виникає плутанина

Головна причина — зовнішня подібність. Обидві рослини мають широке зелене листя, яке з’являється одночасно. До того ж вони часто ростуть поруч — у вологих лісах і низинах, інколи впереміш.

Як відрізнити безпечну рослину від отруйної

1. Ріст листя

У черемші кожен листок має окрему ніжку й росте безпосередньо з ґрунту.

У чемериці листя формує спільне стебло, обгортаючи його шарами — подібно до кукурудзи.

2. Поверхня листка

Черемша — гладенька, тонка та еластична.

Чемериця — жорстка, із характерними поздовжніми складками.

3. Колір і форма

Черемша має темно-зелений матовий відтінок і видовжену форму.

Чемериця — світліша, ширша та масивніша.

4. Запах (ключова ознака)

Черемша має виражений запах часнику.

Чемериця не має такого аромату — лише запах трави або сирої землі.

5. Коренева система

Черемша росте з невеликої цибулини.

Чемериця має товсте кореневище з численними тонкими корінцями.

Чим небезпечна чемериця

Рослина містить токсичні алкалоїди, зокрема вератрин, який уражає серцево-судинну та нервову системи. Отрута може проникати не лише через травну систему, а й через шкіру або слизові оболонки.

Навіть один випадково зірваний листок може спричинити тяжке отруєння.

Симптоми інтоксикації

нудота, блювання, біль у животі, діарея;

запаморочення, судоми, порушення зору;

різке падіння тиску та уповільнення серцебиття.

У тяжких випадках можливі зупинка серця або параліч дихання. Специфічної протиотрути не існує.

Перша допомога

У разі появи симптомів після вживання дикорослої зелені необхідно:

негайно викликати швидку допомогу;

повідомити про ймовірне отруєння чемерицею;

промити шлунок (випити багато води та викликати блювоту);

прийняти сорбенти.

Медики наголошують: не можна вживати алкоголь або молоко — це лише прискорює всмоктування токсинів.

Чому випадки отруєння повторюються

Основна причина — спільні місця росту рослин. Збираючи черемшу, люди можуть випадково зрізати один молодий листок чемериці, якого достатньо для небезпечної інтоксикації.

Висновок

Черемша залишається корисною рослиною, однак ризик помилки надто високий. Єдиний гарантований спосіб уникнути отруєння — відмовитися від збору та купівлі дикорослої черемші.

Фахівці закликають дотримуватися обережності та формувати культуру безпечного споживання сезонних продуктів.

