Как отличить черемшу от чемерицы: 5 признаков, которые стоит знать каждому

Ядовитая чемерица легко маскируется под черемшу — ошибка может стоить жизни.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Весной с появлением первой зелени возрастает спрос на черемшу — растение, которое ценят за высокое содержание витаминов. В то же время рядом с ней часто растет опасный «двойник» — чемерица, представляющая серьезную угрозу для жизни.

О рисках и правилах безопасности сообщает Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины.

Трагический случай во Львове

Во Львове недавно зафиксирован случай тяжелого отравления после употребления зелени, приобретенной на рынке. Люди ошибочно приняли смертельно опасную чемерицу за съедобную черемшу.

После употребления салата пострадавшие были госпитализированы с признаками пищевого отравления. В дальнейшем состояние одного из них резко ухудшилось — мужчина умер. Причиной смертельного отравления стала именно чемерица, которую спутали с безопасным растением.

Почему возникает путаница

Главная причина — внешнее сходство. Оба растения имеют широкие зеленые листья, которые появляются одновременно. Кроме того, они часто растут рядом — во влажных лесах и низинах, иногда вперемешку.

Как отличить безопасное растение от ядовитого

1. Рост листьев

У черемши каждый лист имеет отдельную ножку и растет непосредственно из почвы.

У чемерицы листья формируют общий стебель, оборачивая его слоями — подобно кукурузе.

2. Поверхность листа

Черемша — гладкая, тонкая и достаточно эластичная.

Чемерица — жесткая, с характерными продольными складками.

3. Цвет и форма

Черемша имеет темно-зеленый матовый оттенок и вытянутую форму.

Чемерица — более светлая, широкая и массивная.

4. Запах (ключевой признак)

Черемша имеет выраженный запах чеснока.

Чемерица не имеет такого аромата — только запах травы или сырой земли.

Корневая система

Черемша растет из небольшой луковицы.

Чемерица имеет толстое корневище с многочисленными тонкими корнями.

Чем опасна чемерица

Растение содержит токсичные алкалоиды, в частности вератрин, который поражает сердечно-сосудистую и нервную системы. Яд может проникать не только через пищеварительную систему, но и через кожу или слизистые оболочки.

Даже один случайно сорванный лист может вызвать тяжелое отравление.

Симптомы интоксикации

тошнота, рвота, боль в животе, диарея;

головокружение, судороги, нарушение зрения;

резкое снижение давления и замедление сердцебиения.

В тяжелых случаях возможны остановка сердца или паралич дыхания. Специфического антидота не существует.

Первая помощь

При появлении симптомов после употребления дикорастущей зелени необходимо:

немедленно вызвать скорую помощь;

сообщить о вероятном отравлении чемерицей;

промыть желудок (выпить большое количество воды и вызвать рвоту);

принять сорбенты.

Медики подчеркивают: нельзя употреблять алкоголь или молоко — это только ускоряет всасывание токсинов.

Почему случаи отравления повторяются

Основная причина — общие места произрастания растений. Собирая черемшу, люди могут случайно срезать один молодой лист чемерицы, которого достаточно для опасной интоксикации.

Вывод

Черемша остается полезным растением, однако риск ошибки слишком высок. Единственный гарантированный способ избежать отравления — отказаться от сбора и покупки дикорастущей черемши.

Специалисты призывают соблюдать осторожность и формировать культуру безопасного потребления сезонных продуктов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.