Як знизити ризик укусу кліща і шо робити в разі укусу — поради медиків

Пік активності кліщів очікується у травні-червні.

Міністерство охорони здоров'я України пояснило, як знизити ризик укусу кліща і шо робити в разі укусу.

«Вчепити» кліща можна не лише в лісі, а й на міських газонах, у парках чи навіть на власному подвір’ї. Попри поширений міф, вони не стрибають на людину з дерева, не женуться за нею – проте можуть залізти на тіло, коли та відпочиватиме, - зазначили у МОЗ.

Як знизити ризик укусу кліща?

- Утримайтеся від прогулянок лісом. Пам’ятайте передусім не лише про кліщів, а й про мінну небезпеку.

- Завжди тримайтеся ближче до центру стежок та не заходьте у траву обабіч.

- Якщо плануєте гуляти там, де росте трава, подбайте про безпечний одяг: щільно прилягає до тіла, світлий, із довгими рукавами та штанинами. Бажано також знехтувати стилем і заправити штани у шкарпетки.

- Не сидіть та не лежіть на траві.

- Оберіть і застосовуйте репеленти – засоби, що відлякують комах.

- Кожні дві години прогулянки оглядайте себе та своїх близьких.

