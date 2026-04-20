  1. Суспільство

Як знизити ризик укусу кліща і шо робити в разі укусу — поради медиків

23:56, 20 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пік активності кліщів очікується у травні-червні.
Фото: МОЗ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство охорони здоров'я України пояснило, як знизити ризик укусу кліща і шо робити в разі укусу.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Вчепити» кліща можна не лише в лісі, а й на міських газонах, у парках чи навіть на власному подвір’ї. Попри поширений міф, вони не стрибають на людину з дерева, не женуться за нею – проте можуть залізти на тіло, коли та відпочиватиме, - зазначили у МОЗ.

Як знизити ризик укусу кліща?

- Утримайтеся від прогулянок лісом. Пам’ятайте передусім не лише про кліщів, а й про мінну небезпеку.

- Завжди тримайтеся ближче до центру стежок та не заходьте у траву обабіч.

- Якщо плануєте гуляти там, де росте трава, подбайте про безпечний одяг: щільно прилягає до тіла, світлий, із довгими рукавами та штанинами. Бажано також знехтувати стилем і заправити штани у шкарпетки.

- Не сидіть та не лежіть на траві.

- Оберіть і застосовуйте репеленти – засоби, що відлякують комах.

- Кожні дві години прогулянки оглядайте себе та своїх близьких.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]