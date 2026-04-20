Как снизить риск укуса клеща и что делать в случае укуса — советы медиков

Пик активности клещей ожидается в мае–июне.

Фото: МОЗ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство здравоохранения Украины объяснило, как снизить риск укуса клеща и что делать в случае укуса.

«Подцепить» клеща можно не только в лесу, но и на городских газонах, в парках или даже на собственном дворе. Несмотря на распространенный миф, они не прыгают на человека с дерева и не гонятся за ним — однако могут заползти на тело, когда человек отдыхает», — отметили в Минздраве.

Как снизить риск укуса клеща?

Воздержитесь от прогулок в лесу. Помните прежде всего не только о клещах, но и о минной опасности.

Всегда держитесь ближе к центру тропинок и не заходите в траву по обочинам.

Если планируете гулять там, где растет трава, позаботьтесь о безопасной одежде: она должна плотно прилегать к телу, быть светлой, с длинными рукавами и штанинами. Желательно также заправить штаны в носки.

Не сидите и не лежите на траве.

Выбирайте и используйте репелленты — средства, отпугивающие насекомых.

Каждые два часа прогулки осматривайте себя и своих близких.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.