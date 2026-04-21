21 квітня – яке сьогодні свято та головні події

21 квітня – Всесвітній день творчості та інновацій.

У вівторок, 21 квітня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

21 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день кроншнепа. Дата присвячена захисту птахів роду кроншнеп — витончених болотяних і лугових пернатих із довгим, зігнутим донизу дзьобом. Цей день започаткувала міжнародна організація BirdLife International, щоб привернути увагу до стрімкого зменшення чисельності кроншнепів у світі. Найбільше занепокоєння викликає тонкодзьобий кроншнеп, який вважається критично зникомим або навіть уже зниклим.

Також 21 квітня Всесвітній день творчості та інновацій. Це свято покликане підкреслити важливість креативного мислення, нових ідей і нестандартних рішень у розвитку суспільства. Ініціаторкою цього дня стала Марсі Сігал, яка запропонувала його ще 2001 року. А згодом дата отримала міжнародне визнання — 2017 року Організація Об’єднаних Націй офіційно закріпила цей день у календарі. Свято обрали невипадково: 21 квітня припадає між днем народження Леонардо да Вінчі (15 квітня) та Днем Землі (22 квітня), символічно поєднуючи людську креативність і відповідальність за майбутнє планети.

А ще 21 квітня Міжнародний день конопель. Це неофіційна дата, пов’язана з культурою вживання та обговорення конопель, а також із рухами за їх легалізацію і декриміналізацію у різних країнах. Водночас важливо пам’ятати, що ставлення до конопель відрізняється залежно від країни: десь їхнє використання частково або повністю легалізоване, а десь — заборонене законом. Тому цей день має як культурний, так і суспільно-дискусійний характер.

Яке сьогодні церковне свято

21 квітня віряни святкують День пам’яті святого священномученика Януарія і тих, хто з ним. Він був єпископом міста Беневенто в Італії та постраждав за віру під час гонінь на християн за правління імператора Діоклетіан на початку IV століття. Коли почалися переслідування, Януарій відвідував ув’язнених християн, підтримуючи їх духовно. За це його заарештували разом із кількома сподвижниками.

Календар важливих подій за 21 квітня

1519 рік — іспанський конкістадор Ернан Кортес висадився на узбережжі Мексики з метою завоювання імперії ацтеків;

1818 рік — цісар видав указ, згідно з яким навчання релігії для дітей вірних УГКЦ в Галичині та Буковині повинно було проводитись рідною мовою;

1910 рік — комета Галлея досягла максимальної близькості до Землі;

1913 рік — на воду спущено “Аквітанію”, єдиний лайнер, що брав участь у обох світових війнах;

1920 рік — у Варшаві Польща та УНР підписали загальну та торгово-економічну конвенцію, за якою Польща визнавала незалежність УНР та обіцяла їй військову допомогу;

1921 рік — декретом Ради народних комісарів введено натуральний податок на основі прогресивної системи замість продрозкладки;

1944 рік — розпочався бій під Гурбами, одна з найбільших битв між військами УПА та НКВС СРСР;

1944 рік — жінки у Франції отримали право голосу на виборах;

1960 рік — Бразилія стала новою столицею країни, для чого було побудовано однойменне місто;

1996 рік — за допомогою ракети було вбито першого президента Чеченської Республіки Ічкерія, Джохара Дудаєва;

2000 рік — в Броварах, Київська область, житловий будинок потрапив під удар тактичної ракети класу «Земля-Земля», яку запустили військові з полігона. Загинуло кілька осіб;

2019 рік — відбувся другий тур президентських виборів в Україні, за результатами яких на пост Президента був обраний Володимир Зеленський.

