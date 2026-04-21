21 апреля – какой сегодня праздник и главные события

Во вторник, 21 апреля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

21 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день кроншнепа. Дата посвящена защите птиц рода кроншнеп — изящных болотных и луговых пернатых с длинным, изогнутым книзу клювом. Этот день начала международная организация BirdLife International, чтобы привлечь внимание к стремительному уменьшению численности кроншнепов в мире. Наибольшее беспокойство вызывает тонкоклювый кроншнеп, который считается критически исчезающим или даже уже исчезнувшим.

Также 21 апреля Всемирный день творчества и инноваций. Этот праздник призван подчеркнуть важность креативного мышления, новых идей и нестандартных решений в развитии общества. Инициатором этого дня стала Марси Сигал, предложившая его еще в 2001 году. Впоследствии дата получила международное признание — в 2017 году Организация Объединенных Наций официально закрепила этот день в календаре. Праздник был выбран неслучайно: 21 апреля приходится между днем рождения Леонардо да Винчи (15 апреля) и Днем Земли (22 апреля), символически сочетая человеческую креативность и ответственность за будущее планеты.

А еще 21 апреля Международный день конопли. Это неофициальная дата, связанная с культурой употребления и обсуждения конопли, а также с движениями за их легализацию и декриминализацию в разных странах. В то же время важно помнить, что отношение к конопле отличается в зависимости от страны: где-то ее использование частично или полностью легализовано, а где-то запрещено законом. Поэтому этот день носит как культурный, так и общественно-дискуссионный характер.

Какой сегодня церковный праздник

21 апреля верующие празднуют День памяти святого священномученика Януария и тех, кто с ним. Он был епископом города Беневенто в Италии и пострадал за веру во время гонений на христиан во время правления императора Диоклетиана в начале IV века. Когда началось преследование, Януарий посещал заключенных христиан, поддерживая их духовно. За это он был арестован вместе с несколькими сподвижниками.

Календарь важных событий за 21 апреля

1519 — испанский конкистадор Эрнан Кортес высадился на побережье Мексики с целью завоевания империи ацтеков;

1818 год — император издал указ, согласно которому обучение религии для детей верующих УГКЦ в Галичине и Буковине должно было проводиться на родном языке;

1910 год — комета Галлея достигла максимальной близости к Земле;

1913 год — на воду спущена “Аквитания”, единственный лайнер, участвовавший в обеих мировых войнах;

1920 — в Варшаве Польша и УНР подписали общую и торгово-экономическую конвенцию, по которой Польша признавала независимость УНР и обещала ей военную помощь;

1921 год — декретом Совета народных комиссаров введен натуральный налог на основе прогрессивной системы вместо продразверстки;

1944 год — началось сражение под Гурбами, одно из крупнейших сражений между войсками УПА и НКВД СССР;

1944 год — женщины во Франции получили право голоса на выборах;

1960 год — Бразилия стала новой столицей страны, для чего был построен одноименный город;

1996 год — с помощью ракеты был убит первый президент Чеченской Республики Ичкерия, Джохар Дудаев;

2000 год — в Броварах, Киевская область, жилой дом попал под удар тактической ракеты класса «Земля-Земля», которую запустили военные с полигона. Погибли несколько человек;

2019 год — состоялся второй тур президентских выборов в Украине, по результатам которых на пост президента был избран Владимир Зеленский.

