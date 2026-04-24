Деякі іграшки можуть нашкодити дитині: що обов’язково перевірити перед покупкою

Іграшки для дітей мають відповідати вимогам безпечності, адже йдеться не лише про розвагу, а й про здоров’я та захист дитини. В Україні ці питання регулює технічний регламент, який визначає як вимоги до продукції, так і права споживачів.

Згідно із законодавством, іграшкою вважається будь-який товар, призначений для гри дітей до 14 років. Це не лише ляльки чи машинки, а й настільні ігри, конструктори, м’які іграшки та навіть окремі гаджети. Водночас продукція має відповідати вимогам безпечності, навіть якщо виробник позиціонує її як сувенір.

Фахівці наголошують: іграшка не повинна містити шкідливих речовин, мати гострі або небезпечні елементи чи створювати ризик травмування.

Під час покупки варто перевіряти маркування та інструкцію українською мовою, вікові обмеження, попередження про можливі ризики, а також інформацію про виробника або імпортера. Для окремих видів продукції передбачені спеціальні застереження — зокрема, щодо імітацій захисного спорядження чи іграшок із мотузками.

У Держпродспоживслужбі підкреслюють: відповідальність за безпечність товару несуть не лише виробники, а й імпортери та продавці. Вони зобов’язані забезпечити, щоб у продаж надходила лише продукція, яка відповідає встановленим вимогам.

Якщо іграшка має різкий запах, не містить необхідної інформації або не відповідає віку дитини, від її придбання радять відмовитися.

У разі купівлі небезпечного товару споживач має право вимагати повернення коштів або звернутися до Держпродспоживслужби.

Фахівці наголошують: уважний вибір іграшок — це один із ключових факторів безпеки та здоров’я дітей.

