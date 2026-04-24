Некоторые игрушки могут навредить ребенку: что обязательно проверить перед покупкой

07:18, 24 апреля 2026
Опасные элементы, отсутствие информации или несоответствие возрасту — повод отказаться от покупки.
Игрушки для детей должны соответствовать требованиям безопасности, ведь речь идет не только о развлечении, но и о здоровье и защите ребенка. В Украине эти вопросы регулирует технический регламент, который определяет как требования к продукции, так и права потребителей.

Согласно законодательству, игрушкой считается любой товар, предназначенный для игры детей до 14 лет. Это не только куклы или машинки, но и настольные игры, конструкторы, мягкие игрушки и даже отдельные гаджеты. В то же время продукция должна соответствовать требованиям безопасности, даже если производитель позиционирует ее как сувенир.

Специалисты подчеркивают: игрушка не должна содержать вредных веществ, иметь острые или опасные элементы либо создавать риск травмирования.

При покупке стоит проверять маркировку и инструкцию на украинском языке, возрастные ограничения, предупреждения о возможных рисках, а также информацию о производителе или импортере. Для отдельных видов продукции предусмотрены специальные предупреждения — в частности, относительно имитаций защитного снаряжения или игрушек с веревками.

В Госпродпотребслужбе подчеркивают: ответственность за безопасность товара несут не только производители, но и импортеры и продавцы. Они обязаны обеспечить, чтобы в продажу поступала только продукция, соответствующая установленным требованиям.

Если игрушка имеет резкий запах, не содержит необходимой информации или не соответствует возрасту ребенка, от ее приобретения советуют отказаться.

В случае покупки опасного товара потребитель имеет право требовать возврата средств или обратиться в Госпродпотребслужбу.

Специалисты подчеркивают: внимательный выбор игрушек — это один из ключевых факторов безопасности и здоровья детей.

