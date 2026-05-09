День матері 2026: найкращі привітання у прозі, віршах і листівках
10 травня в Україні відзначатимуть День матері. Це гарна нагода подякувати мамам за турботу та підтримку. «Судово-юридична газета» зібрала найкращі привітання та листівки, якими можна привітати мам у це свято.
Привітання з Днем матері в прозі
З Днем матері, моя чудова і найкраща матуся! Нехай щастя буде навіть у дрібницях, а здоров'я ніколи не підводить!
Мамочка моя! У цей день я дякую за те, що ти є і завдяки тобі є я. Бажаю ще довгі роки радувати нас своєю турботою, дарувати мудрі поради і залишатися найнадійнішим тилом.
Мамо, дякую тобі за турботу, підтримку та тепло, яке ти даруєш щодня. Бажаю тобі здоров’я, спокою та багато щасливих моментів.
Вітаю з Днем матері! Нехай у твоєму житті буде більше радості, усмішок і приємних новин, а поруч завжди будуть рідні люди.
З Днем матері! Бажаю тобі сил, гарного настрою та домашнього затишку. Нехай любов і вдячність дітей зігрівають тебе щодня.
Спасибі за життя, Мамо! З Днем Матері! Я шалено люблю тебе і ціную, знай це. Я хочу побажати тобі всього найпрекраснішого що тільки є в цьому світі, нехай твоє життя завжди буде щасливим і яскравим! Я поруч!
З Днем матері! Нехай твоя доброта й турбота завжди повертаються до тебе любов’ю, повагою та вдячністю. Бажаю затишку в домі, гармонії в серці та щасливих митей у колі сім’ї.
Матусю моя золота, вітаю тебе із Днем матері! Дякую тобі та Богу за те, що ти в мене є - найкраща, найласкавіша мама у світі. Будь щаслива, живи довгі роки та ніколи не хворій. Люблю тебе, моя рідна!
Привітання у віршах
Матусю рідна, зі святом тебе,
Хай щастя й радість приходять щодня.
Нехай буде мир і тепло у душі,
А серце не знає печалі й журби.
З Днем матері щиро тебе я вітаю,
Здоров’я міцного і щастя бажаю.
Нехай тебе люблять, цінують завжди,
І будуть щасливими всі твої дні.
Мамо, спасибі за ласку й тепло,
За добре і щире твоєє крило.
Нехай тобі доля дарує роки
Без смутку, тривог і важкої журби.
Найдорожча у світі людина — це мама,
Вона підтримає щиро так само.
Бажаю тобі лише миру й добра,
Щоб доля щасливою завжди була.
Дякую, мамо, за ніжні долоні,
Ласку, турботу, ночі безсонні,
Спасибі за всі ті пісні, що співала,
Бажаю, щоб сліз твої очі не знали.
Щоб завжди була ти щаслива, здорова,
В твоєму житті щоб було все чудово.
Ти наймиліша, завжди будь із нами!
Цілую тебе і вітаю з Днем мами!
Привітання у листівках
