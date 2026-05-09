День матери 2026: лучшие поздравления в прозе, стихах и открытках

Что пожелать маме в День матери: подборка лучших поздравлений.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

10 мая в Украине будуть отмечать День матери. Это хороший повод поблагодарить мам за заботу и поддержку. «Судебно-юридическая газета» собрала лучшие поздравления и открытки, которыми можно поздравить мам в этот праздник.

Поздравления с Днем матери в прозе

С Днем матери, моя замечательная и самая лучшая мамочка! Пусть счастье будет даже в мелочах, а здоровье никогда не подводит!

Мамочка моя! В этот день я благодарю судьбу за то, что ты есть, и благодаря тебе есть я. Желаю тебе еще долгие годы радовать нас своей заботой, дарить мудрые советы и оставаться самой надежной опорой.

***

Мама, спасибо тебе за заботу, поддержку и тепло, которое ты даришь каждый день. Желаю тебе здоровья, спокойствия и множества счастливых моментов.

***

Поздравляю с Днем матери! Пусть в твоей жизни будет больше радости, улыбок и хороших новостей, а рядом всегда будут родные люди.

***

С Днем матери! Желаю тебе сил, хорошего настроения и домашнего уюта. Пусть любовь и благодарность детей согревают тебя каждый день.

***

Спасибо за жизнь, мама! С Днем матери! Я безумно люблю тебя и очень ценю, знай это. Хочу пожелать тебе всего самого прекрасного, что только есть в этом мире. Пусть твоя жизнь всегда будет счастливой и яркой! Я рядом!

***

С Днем матери! Пусть твоя доброта и забота всегда возвращаются к тебе любовью, уважением и благодарностью. Желаю уюта в доме, гармонии в душе и счастливых моментов в кругу семьи.

***

Моя золотая мамочка, поздравляю тебя с Днем матери! Благодарю тебя и Бога за то, что ты у меня есть — самая лучшая и ласковая мама в мире. Будь счастлива, живи долгие годы и никогда не болей. Люблю тебя, моя родная!

Поздравления в стихах

Мамочка родная, с праздником тебя,

Пусть счастье и радость приходят всегда.

Пусть будет тепло и покой на душе,

И сердце не знает печали вообще.

С Днем матери искренне я поздравляю,

Здоровья, любви и удачи желаю.

Пусть любят тебя и ценят всегда,

И счастьем наполнены будут года.

Мама, спасибо за ласку, тепло,

За доброе сердце, что свет мне несло.

Пусть дарит судьба тебе долгие годы

Без грусти, тревог и плохой непогоды.

Самый родной человек — это мама,

Она поддержать нас готова упрямо.

Желаю тебе только мира, добра,

Чтоб жизнь твоя светлой и доброй была.

Спасибо, мамуля, за нежные руки,

За ласку, заботу и ночи без скуки,

Спасибо за песни, что в детстве ты пела,

Желаю, чтоб сердце от счастья горело.

Пусть будешь всегда ты счастливой, здоровой,

Пусть в жизни твоей будет все по-доброму.

Ты самая лучшая, будь всегда с нами!

Целую тебя и с Днем мамы поздравляю!

Поздравления в открытках

фото:vitaiko

фото: weukraine.tv

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.