День матери 2026: лучшие поздравления в прозе, стихах и открытках
10 мая в Украине будуть отмечать День матери. Это хороший повод поблагодарить мам за заботу и поддержку. «Судебно-юридическая газета» собрала лучшие поздравления и открытки, которыми можно поздравить мам в этот праздник.
Поздравления с Днем матери в прозе
С Днем матери, моя замечательная и самая лучшая мамочка! Пусть счастье будет даже в мелочах, а здоровье никогда не подводит!
Мамочка моя! В этот день я благодарю судьбу за то, что ты есть, и благодаря тебе есть я. Желаю тебе еще долгие годы радовать нас своей заботой, дарить мудрые советы и оставаться самой надежной опорой.
Мама, спасибо тебе за заботу, поддержку и тепло, которое ты даришь каждый день. Желаю тебе здоровья, спокойствия и множества счастливых моментов.
Поздравляю с Днем матери! Пусть в твоей жизни будет больше радости, улыбок и хороших новостей, а рядом всегда будут родные люди.
С Днем матери! Желаю тебе сил, хорошего настроения и домашнего уюта. Пусть любовь и благодарность детей согревают тебя каждый день.
Спасибо за жизнь, мама! С Днем матери! Я безумно люблю тебя и очень ценю, знай это. Хочу пожелать тебе всего самого прекрасного, что только есть в этом мире. Пусть твоя жизнь всегда будет счастливой и яркой! Я рядом!
С Днем матери! Пусть твоя доброта и забота всегда возвращаются к тебе любовью, уважением и благодарностью. Желаю уюта в доме, гармонии в душе и счастливых моментов в кругу семьи.
Моя золотая мамочка, поздравляю тебя с Днем матери! Благодарю тебя и Бога за то, что ты у меня есть — самая лучшая и ласковая мама в мире. Будь счастлива, живи долгие годы и никогда не болей. Люблю тебя, моя родная!
Поздравления в стихах
Мамочка родная, с праздником тебя,
Пусть счастье и радость приходят всегда.
Пусть будет тепло и покой на душе,
И сердце не знает печали вообще.
С Днем матери искренне я поздравляю,
Здоровья, любви и удачи желаю.
Пусть любят тебя и ценят всегда,
И счастьем наполнены будут года.
Мама, спасибо за ласку, тепло,
За доброе сердце, что свет мне несло.
Пусть дарит судьба тебе долгие годы
Без грусти, тревог и плохой непогоды.
Самый родной человек — это мама,
Она поддержать нас готова упрямо.
Желаю тебе только мира, добра,
Чтоб жизнь твоя светлой и доброй была.
Спасибо, мамуля, за нежные руки,
За ласку, заботу и ночи без скуки,
Спасибо за песни, что в детстве ты пела,
Желаю, чтоб сердце от счастья горело.
Пусть будешь всегда ты счастливой, здоровой,
Пусть в жизни твоей будет все по-доброму.
Ты самая лучшая, будь всегда с нами!
Целую тебя и с Днем мамы поздравляю!
Поздравления в открытках
фото:vitaiko
фото: weukraine.tv
