Пенсія за віком: від чого залежить її розмір і як її обчислюють

Розмір пенсії за віком визначається для кожного пенсіонера індивідуально і залежить від тривалості набутого ним страхового стажу та величини заробітної плати, з якої сплачено страхові внески.

Розмір пенсії за віком обчислюється за формулою, наведеною в статті 27 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон № 1058). Складовими формули є заробітна плата застрахованої особи, яка визначається відповідно до статті 40 Закону № 1058, та коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, що обчислюється відповідно до статті 25 Закону № 1058.

Заробітна плата для обчислення пенсії визначається як добуток усередненого показника заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії, та індивідуального коефіцієнта заробітної плати особи (визначається як середньоарифметичний показник коефіцієнтів заробітної плати особи за кожен місяць страхового стажу періоду, за який враховується заробітна плата).

За відсутності на день призначення пенсії даних про заробітну плату в Україні за попередні три роки враховується наявна заробітна плата з наступним перерахунком пенсії після отримання необхідних даних.

Заробітна плата для обчислення пенсії враховується за весь період страхового стажу, починаючи з 01.07.2000 за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами для обчислення пенсії також може враховуватися заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30.06.2000 незалежно від перерв.

Коефіцієнт заробітної плати застрахованої особи за кожен місяць періоду страхового стажу визначається шляхом співвідношення суми заробітної плати застрахованої особи, з якої сплачено страхові внески за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати, та середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески за цей же місяць.

Механізм розрахунку показників середньої заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії за відповідний місяць та за рік визначено Порядком визначення показників середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 01.02.2008 № 4-4, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.02.2008 за № 146/14837.

Тривалість страхового стажу визначається у місяцях за весь період, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.

Коефіцієнт страхового стажу визначається за формулою, як співвідношення суми місяців страхового стажу до 1200.

Коефіцієнти страхового стажу та заробітної плати визначаються із заокругленням до п’яти знаків після коми.

