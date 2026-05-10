Пенсия по возрасту: от чего зависит ее размер и как ее рассчитывают

Размер пенсии по возрасту определяется для каждого пенсионера индивидуально и зависит от продолжительности приобретенного им страхового стажа и величины заработной платы, с которой уплачены страховые взносы.

Фото: 24tv.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Размер пенсии по возрасту рассчитывается по формуле, приведенной в статье 27 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (далее – Закон № 1058). Составляющими формулы являются заработная плата застрахованного лица, которая определяется в соответствии со статьей 40 Закона № 1058, и коэффициент страхового стажа застрахованного лица, рассчитываемый в соответствии со статьей 25 Закона № 1058.

Так, размер пенсии по возрасту определяется для каждого пенсионера индивидуально и зависит от продолжительности приобретенного им страхового стажа и величины заработной платы, с которой уплачены страховые взносы.

Заработная плата для расчета пенсии определяется как произведение усредненного показателя заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии, и индивидуального коэффициента заработной платы лица (определяется как среднеарифметический показатель коэффициентов заработной платы лица за каждый месяц страхового стажа периода, за который учитывается заработная плата).

При отсутствии на день назначения пенсии данных о заработной плате в Украине за предыдущие три года учитывается имеющаяся заработная плата с последующим перерасчетом пенсии после получения необходимых данных.

Заработная плата для расчета пенсии учитывается за весь период страхового стажа, начиная с 01.07.2000, по данным, содержащимся в системе персонифицированного учета. По желанию пенсионера и при условии подтверждения справки о заработной плате первичными документами для расчета пенсии также может учитываться заработная плата за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 30.06.2000 независимо от перерывов.

Коэффициент заработной платы застрахованного лица за каждый месяц периода страхового стажа определяется путем соотношения суммы заработной платы застрахованного лица, с которой уплачены страховые взносы за месяц, за который рассчитывается коэффициент заработной платы, и средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы за этот же месяц.

Механизм расчета показателей средней заработной платы (дохода) для расчета пенсии за соответствующий месяц и за год определен Порядком определения показателей средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» учитывается для расчета пенсии, утвержденным постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 01.02.2008 № 4-4, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 22.02.2008 под № 146/14837.

Продолжительность страхового стажа определяется в месяцах за весь период, в течение которого лицо подлежало общеобязательному государственному пенсионному страхованию.

Коэффициент страхового стажа определяется по формуле как соотношение суммы месяцев страхового стажа к 1200.

Коэффициенты страхового стажа и заработной платы определяются с округлением до пяти знаков после запятой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.